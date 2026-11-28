La popularidad de los corridos tumbados y los sonidos tradicionales de México continúa en pleno auge dentro de la música latina. En este contexto, la agrupación mexicana Fuerza Régida se ha posicionado como una de las bandas más destacadas e importantes de los últimos años en la industria musical.

Gracias a sus canciones propias y a sus colaboraciones con múltiples artistas, el grupo ha logrado expandir su alcance hacia nuevos públicos a nivel internacional, consolidando un destacado reconocimiento en Colombia y en América Latina.

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El conjunto musical confirmó su regreso al país como parte de su próxima gira internacional, titulada 'This is Our Dream Tour Latam' (también conocida como 'This Is Our Dream Tour').



Esta serie de conciertos marcará la tercera vez que la agrupación se presente en territorio colombiano, permitiendo a sus seguidores disfrutar de su espectáculo en vivo a comienzos del año 2027.



¿Cuándo y dónde es el concierto de Fuerza Régida en Bogotá 2027?

Si estás planeando asistir al espectáculo, puedes agendar desde ya la fecha oficial del concierto en la capital. El show de Fuerza Régida en Colombia se llevará a cabo el sábado 20 de febrero de 2027.



El lugar elegido para recibir a la banda mexicana es el Vive Claro de Bogotá, uno de los recintos más populares del entretenimiento en la ciudad.

Esta presentación en Bogotá forma parte de una ronda de conciertos internacionales que abarcará diversos países de la región.

Dentro del itinerario confirmado para el 'This is Our Dream Tour Latam', la agrupación tiene previsto visitar Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. De este modo, la capital colombiana se establece como una de las paradas confirmadas dentro de su recorrido por Sudamérica y Centroamérica.

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Cabe recordar que este show representa la tercera visita de la banda al país. Anteriormente, Fuerza Régida realizó sus primeros conciertos en Bogotá los días 31 de julio y 1 de agosto de 2025 en el Movistar Arena (recinto actualmente denominado El Corazón de Bogotá – Arena).

Posteriormente, la agrupación se trasladó a Medellín para cantar el sábado 9 de agosto de 2025 en el Estadio Atanasio Girardot, como parte de la nómina del Súper Concierto de la Feria de las Flores.

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¿Cuánto cuestan las boletas para ver a Fuerza Régida y dónde comprarlas?

Para los fanáticos interesados en asistir al evento en el Vive Claro de Bogotá, el proceso de boletería ya cuenta con fechas y precios definidos por los organizadores. La venta general de entradas iniciará el miércoles 2 de diciembre a partir de las 10:00 a.m..

Quienes deseen adquirir sus entradas podrán hacerlo de manera directa a través de la página web de Ticketmaster, donde también es posible consultar detalles sobre ubicaciones y disponibilidad.

Las boletas tienen un precio de partida que va desde los $240.000 pesos en la localidad de menor valor. A continuación, te presentamos el desglose completo de los precios por localidad:

Preferencial: $240.000 pesos.

Sectores 117 – 124: $324.000 pesos.

Sectores 125 – 132: $360.000 pesos.

Sectores 109 – 116: $420.000 pesos.

VIP: $540.000 pesos.

Sectores 100, 102, 104, 105, 106, 107 y 108: $600.000 pesos.

Zonas menores (sectores 99, 101 & 103, aptas para mayores de 14 años): $600.000 pesos.

Palcos Oro: $9.238.000 pesos.

Palcos Diamante: $11.547.000 pesos.

¿Qué canciones interpretará Fuerza Régida en su espectáculo en Colombia?

Durante su presentación en Bogotá, el grupo repasará algunos de los sencillos más populares e icónicos de su repertorio musical. Entre los temas destacados de la agrupación se encuentran éxitos como 'Por Esos Ojos', 'Sabor Fresa', 'Marlboro Rojo', 'Que onda', 'Ch y la Pizza', 'Tú name' y 'Billete grande'.

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Con este anuncio, los seguidores de la banda en Colombia disponen de toda la información requerida sobre fechas, lugar y la apertura de boletería en Ticketmaster este miércoles 2 de diciembre a las 10:00 a.m., con miras a la cita del sábado 20 de febrero de 2027 en la capital del país.