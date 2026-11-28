Si sigues las tendencias del entorno digital en Colombia, es muy probable que conozcas a Jefferson Daniel Rodríguez, el creador de contenido que ha construido una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram bajo el usuario 'Qué pasa Pri'.

En las últimas semanas, la situación de salud del influencer ha concentrado la atención de sus usuarios y del entretenimiento nacional tras confirmarse un cuadro médico complejo.

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¿Quién es 'Qué pasa Pri' y cuál fue su diagnóstico de cáncer cerebral?

El caso médico del creador de contenido comenzó a desarrollarse en septiembre de 2026, momento en el que tuvo que acudir al servicio de urgencias médicas debido a que empezó a experimentar fuertes dolores de cabeza.



Tras realizarle una serie de evaluaciones y exámenes exhaustivos, los profesionales de la salud le hallaron un tumor cerebral.



En un inicio, el influencer comunicó a sus seguidores que se encontraba a la espera de una cita con un neurocirujano para ser remitido al quirófano.

No obstante, durante las semanas posteriores enfrentó serias dificultades para encontrar un especialista disponible en neurocirugía. Fue hasta el mes de octubre de 2026 cuando logró someterse a la intervención quirúrgica requerida.

Durante la cirugía, el equipo médico procedió a retirar la masa cerebral con el objetivo de enviarla a un análisis de biopsia. Tiempo después, los resultados del examen de laboratorio confirmaron que se trataba de un tumor maligno en el cerebro.

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La noticia sobre el diagnóstico representó un impacto muy complejo a nivel personal y familiar. El propio Jefferson manifestó públicamente que la confirmación del tumor maligno ha sido una prueba difícil tanto para él como para su esposa y su familia.

Ante esta revelación, diversos cantantes y figuras públicas colombianas se pronunciaron en plataformas digitales para enviarle mensajes de apoyo y solidaridad.

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¿Cómo avanza la salud de Jefferson Daniel Rodríguez tras su cirugía cerebral?

El martes 24 de noviembre de 2026, Jefferson Daniel Rodríguez reapareció públicamente en sus redes sociales para dar a conocer las novedades de su proceso de recuperación. A través de varios videos publicados en sus historias de Instagram, el creador se mostró realizando terapia física desde un gimnasio.

En sus declaraciones, el influencer explicó cómo está abordando las rutinas de rehabilitación física. "Hoy nos toca día de terapia física y le estamos metiendo sabroso, pero suavecito. Cada día vamos a evolucionar más a trabajar duro", expresó durante su entrenamiento.

Además de su acondicionamiento físico, 'Qué pasa Pri' detalló los aspectos cognitivos de su evolución médica:

Progreso general: Manifestó que su evolución física, cognitiva y espiritual le sorprende positivamente día a día.

Fortalecimiento: Indicó que se encuentra recuperando la fuerza corporal y ejercitando su mente.

Perspectiva de salud: Expresó que se mantiene aferrado a su fe religiosa, señalando literalmente: "O me sano, o me sano: lo declaro con fe en el nombre de Dios".

Por el momento, no se han difundido detalles adicionales sobre nuevos procedimientos quirúrgicos o tratamientos específicos a los que deba someterse en las siguientes etapas de su tratamiento.

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¿Qué proyecto anunció 'Qué pasa Pri' durante su proceso médico?

A la par de su recuperación física, el influencer compartió la realización de un proyecto documental que grabó durante las distintas fases de su atención médica. Jefferson cuenta con una trayectoria de siete años trabajando como creador de contenido en plataformas digitales.

Según detalló en sus cuentas oficiales, la producción del audiovisual se convirtió en un espacio de refugio personal frente al miedo que le producía la cirugía médica.

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El influencer explicó que la enfermedad no detuvo sus metas, sino que representó una pausa forzada en sus actividades habituales. En sus publicaciones, confirmó que mantendrá sus proyectos en pie y que prevé retomar la publicación de contenidos e ideas una vez culmine su etapa de recuperación.