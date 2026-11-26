Iván Lalinde, reconocido presentador de televisión por su trayectoria en el programa matutino Día a Día, de Caracol Televisión, compartió en sus redes sociales el difícil momento emocional que atraviesa tras el fallecimiento de una de sus mascotas.

A través de sus plataformas digitales, Lalinde confirmó la partida de Irene, su gata, a quien llamaba cariñosamente 'la Mona'. Asimismo, explicó que permaneció varios días en silencio mientras asimilaba lo sucedido y relató cómo fueron los últimos momentos que compartió junto a su compañera.

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¿Qué dijo Iván Lalinde tras la partida de Irene?

Inicialmente, el presentador habló sobre el vínculo que había construido con su mascota y reconoció lo difícil que ha sido afrontar su ausencia.

“Sé que en la vida hay cosas más importantes para muchos, pero para los que tenemos un animalito en casa, esto es impresionante”, manifestó el comunicador.

Asimismo, admitió que este acontecimiento representa una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado en los últimos años: “Creo que es de las cosas que más duro me ha dado en muchos años”, expresó al referirse al impacto emocional que le ha dejado esta pérdida.

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Por otro lado, Iván Lalinde explicó que la salud de Irene se había deteriorado debido a una enfermedad renal crónica que le diagnosticaron varios años atrás. Sin embargo, su condición había logrado mantenerse estable gracias a los cuidados y tratamientos que recibía.

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“Ya era una gatica renal. Llevábamos varios años manteniéndole su enfermedad con medicamentos, con una alimentación diferente y con muchísimos cuidados”, detalló el presentador, quien también agradeció la labor de la veterinaria que acompañó el proceso de su mascota.

¿Cómo fueron los últimos días de la mascota de Iván Lalinde?

Al hablar sobre los últimos días de Irene, Lalinde contó que su gata presentó un deterioro repentino en su estado de salud. Además, consideró que algunos factores externos, entre ellos un reciente accidente personal y las situaciones estresantes que había vivido su familia, pudieron influir en su condición.

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“Yo siento que con el tema del accidente y todo lo que hemos vivido en esta familia por estos días, la gatica se chupó todo ese estrés también”, sostuvo el presentador.

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Ante el agravamiento de su estado de salud, el comunicador decidió acompañarla durante sus últimos momentos y respetar su proceso natural, sin recurrir a la eutanasia.

“Lo que le pedí cuando la vi tan malita fue que me diera señales de qué necesitaba. Ella quería seguir recorriendo su casa y sus espacios”, relató.

Iván Lalinde, presentador de TV /Foto: Instagram @IvanLalindeg

Durante la madrugada del sábado, Irene permaneció recorriendo algunos espacios de su hogar antes de resguardarse debajo de la cama. Alrededor de las 3:00 a. m., Lalinde la llevó hasta su cama para acompañarla y brindarle tranquilidad.

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“Empecé a sobarla, a hablarle, a darle las gracias y a rezar”, recordó. Finalmente, a las 5:45 a. m., la gata falleció. “Hizo tres suspiritos y se fue”, expresó el comunicador al recordar sus últimos instantes.

Después de su partida, la familia decidió darle sepultura en su residencia. Como homenaje a su memoria, tienen previsto sembrar un árbol de flores blancas en el lugar donde descansan sus restos.

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Finalmente, Iván Lalinde agradeció a sus seguidores por los mensajes de cariño y acompañamiento que ha recibido durante estos días.