Prosperidad Social confirmó que desde este jueves 26 de noviembre inicia oficialmente el desembolso correspondiente al sexto ciclo de pagos del programa Renta Joven. Para esta jornada de entregas, un total de 72.244 participantes recibirán una transferencia monetaria de $400.000 cada uno.

La inversión presupuestal dispuesta por el Gobierno Nacional para este ciclo asciende a $29.501 millones, según lo dio a conocer la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez.

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Si estás inscrito en el programa, debes prestar atención a las dos modalidades de cobro habilitadas: abono en cuenta bancaria mediante la regla de último dígito de documento o retiro presencial por giro.

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¿Cuándo pagan Renta Joven según el último dígito de la cédula?

Si formas parte de los participantes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y recibes tu subsidio mediante abono a cuenta bancaria, debes guiarte por el último número de tu documento de identidad para conocer la jornada exacta en la que se reflejará tu dinero.



Prosperidad Social programó la distribución de las consignaciones bancarias en dos fechas específicas:

Jueves 26 de noviembre: Abono habilitado para los documentos de identidad terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.

Abono habilitado para los documentos de identidad terminados en 0, 1, 2, 3 y 4. Viernes 27 de noviembre: Abono habilitado para los documentos de identidad terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

De esta manera, si tienes registrada tu cuenta bancaria en el sistema de la entidad, podrás verificar el saldo disponible a partir del día fijado para la terminación de tu cédula.

¿Dónde cobrar los $400.000 de Renta Joven si cobras por giro?

En caso de que no hayas informado una cuenta bancaria a Prosperidad Social, no perderás el incentivo económico. La entidad determinó que los participantes no bancarizados pueden retirar su giro de $400.000 de forma presencial.

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Para la modalidad de giro, el periodo de cobro en ventanilla es más extenso: inicia el 26 de noviembre y se mantendrá disponible hasta el próximo 9 de diciembre.

Los giros en efectivo se pueden reclamar en las plataformas y puntos autorizados de las redes SuRed y SuperGiros a nivel nacional.

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Para saber exactamente a qué sede acudir en tu municipio, puedes ingresar a la plataforma oficial de la entidad y utilizar la opción «Consulta tu subsidio», seleccionando tu ciudad de residencia para ubicar el punto de atención asignado.

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¿A quiénes les corresponde el sexto pago de Renta Joven en este ciclo?

El sexto pago de Renta Joven está dirigido a jóvenes colombianos matriculados en programas de formación de nivel técnico profesional, tecnológico o universitario. La cobertura de la transferencia depende de la institución donde adelantes tus estudios:

Estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES): La transferencia de $400.000 corresponde al cumplimiento y reporte de matrícula del segundo semestre de 2026. Aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): El incentivo económico cubre la liquidación de los meses de agosto y septiembre.

Respecto al desarrollo de esta jornada de giros, Sandra Suárez Pérez destacó la importancia de acompañar a la población juvenil en condición de vulnerabilidad para que logren finalizar su ciclo educativo.

La funcionaria señaló que el esfuerzo y perseverancia de los beneficiarios forman parte del impulso social promovido durante el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para abrir paso a oportunidades en el sector productivo del país.

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Recomendaciones clave para reclamar tu incentivo

Para evitar contratiempos durante la jornada de cobro, ten presentes las siguientes pautas de la entidad: