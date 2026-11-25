Continúan conociéndose detalles sobre el hallazgo de tres mujeres sin vida en un apartamento de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Los cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición durante la tarde del domingo 22 de noviembre de 2026, en el barrio Altos del Moral.

El descubrimiento se produjo luego de que residentes de la zona y personal de aseo percibieran fuertes olores provenientes del inmueble. Desde entonces, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Publicidad

Primera hipótesis sobre la muerte de las mujeres en Bogotá

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá está a cargo de las indagaciones para reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fallecieron las tres mujeres.



De acuerdo con información difundida por el medio de comunicación Red Más, los primeros reportes mencionan la existencia de un posible conflicto familiar previo en el que las víctimas habrían estado involucradas. Sin embargo, esta información continúa bajo evaluación de las autoridades.

Entre las hipótesis que se investigan está la posibilidad de que las mujeres se hubieran quitado la vida. Asimismo, los investigadores analizan si la eventual ingesta de cianuro pudo estar relacionada con sus muertes. No obstante, será necesario esperar los resultados de los estudios de Medicina Legal para establecer las causas de los fallecimientos.

El CTI de la Fiscalía adelantó la inspección en el apartamento 204 de la torre 2 del conjunto Altos del Moral, en Usaquén, donde hallaron varios manuscritos. Foto: redes sociales / montaje con IA (referencia- mujeres)

Publicidad

Esta línea de investigación estaría relacionada con el hallazgo de varios elementos dentro del apartamento, los cuales fueron recopilados como material probatorio. Entre ellos se encontrarían una nota con instrucciones que debía ser entregada al propietario del inmueble, un frasco que contendría cianuro y otro escrito que permanece bajo análisis de los investigadores.

¿Cómo encontraron los cuerpos de las mujeres en Bogotá?

Publicidad

El hallazgo ocurrió en el apartamento 204 de la torre 2 de un conjunto residencial ubicado en el sector de Altos del Moral. Según información suministrada por la administración del edificio, durante las semanas anteriores se habían recibido reportes de residentes y trabajadores de aseo por los fuertes olores que provenían de esa vivienda.

Hacia las 4:00 p. m. del domingo 22 de noviembre, y tras recibir la autorización del propietario del inmueble, integrantes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos ingresaron al apartamento.

Las autoridades adelantaron las diligencias de inspección técnica en el edificio de Bogotá tras el hallazgo de las tres mujeres Foto: imágenes tomadas de redes sociales y CityTv

Una vez en el interior, encontraron los cuerpos de las tres mujeres en avanzado estado de descomposición. Inicialmente, se estimó que sus edades estaban entre los 50 y los 70 años, aunque posteriormente se conocieron sus identidades.

Publicidad

¿Quiénes son las mujeres halladas sin vida en Bogotá?

Las víctimas fueron identificadas como María Victoria Cuéllar de Scioville, de 83 años, y sus hijas Lizette Scioville Cuéllar, de 59 años, y Geraldine Scioville Cuéllar, de 54 años, según informó el medio de comunicación El Tiempo.

Publicidad

Los cuerpos fueron encontrados al interior del inmueble donde residían. Desde entonces, las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas de sus muertes.