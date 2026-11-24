Un giro inesperado sacude la investigación sobre las tres mujeres halladas sin vida dentro de un apartamento en el norte de Bogotá.

Las autoridades le siguen la pista a un presunto lío familiar por una vivienda y analizan varios manuscritos encontrados en la escena, piezas que podrían explicar qué ocurrió detrás de las puertas cerradas del conjunto residencial Altos del Moral, en la localidad de Usaquén.

Publicidad

El hallazgo se produjo el pasado domingo 22 de noviembre, hacia las 4:00 de la tarde, luego de que los vecinos y el personal de aseo de la torre 2 reportaran durante varias semanas un olor fuerte e inusual que salía del apartamento 204. Ante la insistencia de los residentes, la administración se comunicó con el dueño del inmueble para autorizar el ingreso.



Al abrir la puerta, se encontraron con la lamentable escena: los cuerpos de María Victoria Cuéllar de Scioville, de 83 años, y de sus dos hijas, Lizette y Geraldine Scioville Cuéllar, de 59 y 54 años, ya presentaban un avanzado estado de descomposición.



Las autoridades adelantaron las diligencias de inspección técnica en el edificio de Bogotá tras el hallazgo de las tres mujeres Foto: imágenes tomadas de redes sociales y CityTv

Las cartas y la pista del conflicto por una propiedad

De inmediato, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron la inspección judicial del lugar. Durante el procedimiento, los investigadores recolectaron dos elementos clave que hoy marcan el rumbo de las pesquisas: un frasco con una sustancia química que correspondería a cianuro y varias cartas escritas aparentemente por las mismas habitantes del apartamento.

Al parecer, la Policía Metropolitana de Bogotá estaría indagando una compleja situación familiar que habría antecedido al desenlace.

Publicidad

Las primeras averiguaciones apuntan a que las tres mujeres, quienes residían en ese apartamento bajo la modalidad de arriendo, atravesaban un fuerte conflicto relacionado con un inmueble que estaban en riesgo de perder.

En redes sociales, la noticia ha despertado toda clase de comentarios y preguntas entre los habitantes de la capital, quienes buscan entender cómo nadie notó su ausencia durante tanto tiempo en una zona residencial tan concurrida.

Publicidad

El detalle en las cámaras que sorprendió a los investigadores

Otro dato revelador que salió a la luz tiene que ver con los sistemas de seguridad del edificio. De acuerdo con registros conocidos por la revista Semana, el control de acceso por reconocimiento facial del conjunto Altos del Moral no reportaba entradas ni salidas de ninguna de las tres integrantes de la familia desde el pasado 18 de octubre de 2026.

Esto indica que llevaban más de un mes sin ser vistas en las zonas comunes de la copropiedad.

Pese a la fuerza que ha tomado la versión del problema económico y familiar, tanto la Fiscalía como la Policía han sido enfáticas en señalar que el presunto conflicto por la vivienda sigue siendo una hipótesis en verificación y no un hecho definitivo.

Los investigadores trabajan actualmente en el cotejo caligráfico y el análisis detallado del contenido de las cartas, además de entrevistar a personas cercanas y revisar posibles procesos legales o financieros abiertos a nombre de ellas.

Publicidad

Por ahora, los cuerpos permanecen en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal. Los peritos adelantan las necropsias y las pruebas toxicológicas de rigor para confirmar de manera científica si la causa del fallecimiento fue la ingesta de cianuro y determinar la fecha exacta en la que perdieron la vida.