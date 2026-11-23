El célebre cantautor Alci Acosta, nacido en Soledad, Atlántico, el 5 de noviembre de 1938, y quien recientemente cumplió 88 años, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida debido a severas complicaciones de salud que lo mantienen alejado de las tarimas.

Padre del también artista Checo Acosta e intérprete de temas icónicos como 'La copa rota' y 'Traicionera', el maestro rompió el silencio en una entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, donde confirmó que fue diagnosticado con cáncer de próstata y explicó la razón por la cual no podrá regresar a los escenarios en el corto plazo.

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¿Qué tipo de cáncer tiene Alci Acosta y cómo detectó los primeros síntomas?

El propio Alci Acosta detalló que el origen de las alertas médicas se dio mientras se encontraba trabajando fuera del país. Durante una presentación musical en Cuenca, Ecuador, el artista comenzó a sentir un dolor agudo e inusual en una de sus piernas.

A pesar del malestar físico, continuó con su itinerario de viajes por Quito, Bogotá y Barranquilla. Sin embargo, la intensidad de la molestia escaló progresivamente hasta volverse insoportable, lo que motivó a sus hijos a trasladarlo de inmediato a un centro médico para realizarle análisis especializados.

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Tras efectuar las evaluaciones clínicas correspondientes, los especialistas le informaron el diagnóstico definitivo: cáncer de próstata.

Ante este hallazgo, el equipo médico determinó llevar a cabo una gamagrafía e iniciar un tratamiento de radioterapia, aplicándole un total de cinco sesiones con el objetivo de tratar la neoplasia en la próstata.

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¿Por qué Alci Acosta confirmó su retiro temporal de los escenarios?

La decisión de cancelar sus compromisos artísticos responde de forma directa a sus limitaciones físicas y al desgaste de su aparato vocal causado por el proceso patológico.

El compositor colombiano confesó que su voz ha experimentado cambios drásticos, señalando que se le dificulta alcanzar las notas altas y que su capacidad vocal ya no responde como antes. Con total honestidad sobre su condición actual, Acosta declaró: “Ya la voz no es la misma de hoy (…) Por ahora no hay posibilidad de que yo vuelva a cantar”.

Esta situación obligó a la suspensión inmediata de una extensa agenda de conciertos programados tanto en Colombia como en el exterior.

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Entre las fechas canceladas figuraban espectáculos en Bucaramanga, Nueva York (Estados Unidos), Ecuador, San Salvador y Nicaragua, además de su participación estelar en un homenaje a Paola Jara que estaba pactado para el 5 de diciembre en la ciudad de Bogotá.

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En el aspecto financiero, el artista explicó que confía en continuar cubriendo sus gastos de subsistencia gracias a las regalías y a los recursos que recibe periódicamente a través de sociedades de gestión colectiva como Sayco y Acinpro.

¿Cuál es el tratamiento médico que recibe Alci Acosta tras su paso por la UCI?

El cáncer de próstata no ha sido el único quebranto de salud que ha enfrentado el cantautor atlanticense en las últimas semanas.

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Posteriormente al tratamiento de radioterapia, el maestro sufrió descompensaciones graves relacionadas con la presión arterial y una afección en los riñones, factores que desencadenaron un deterioro sistémico e hicieron necesario su ingreso de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla.

Al recordar los días en los que permaneció internado en la UCI, Acosta reconoció la gravedad extrema de su estado:

“El momento fue crítico, yo no me enteré (…) Ya prácticamente no daban nada por mí… Estuve prácticamente del otro lado”. Tras superar esa fase crítica y someterse a un procedimiento quirúrgico, el cantante continúa su recuperación en su residencia.

En la actualidad, para suplir la función renal comprometida, Alci Acosta debe recibir diálisis un día de por medio (cada 48 horas), con una duración aproximada de cuatro horas por sesión.

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El artista se encuentra a la espera de nuevos exámenes diagnósticos que permitan a los médicos evaluar la respuesta del organismo y determinar el estado del cáncer tras las radioterapias aplicadas.

Acompañado por su familia, el veterano intérprete mantiene la esperanza de que su salud evolucione favorablemente en los próximos meses.

