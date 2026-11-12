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Qué es el meduloblastoma cerebeloso, el silencioso cáncer que enfrentó Cata Fernández

Conoce qué es el meduloblastoma cerebeloso grado 4, el raro cáncer cerebral que padecía la actriz colombiana Cata Fernández, sus síntomas y evolución médica.

Meduloblastoma cerebeloso grado 4 en el cerebro humano
Meduloblastoma cerebeloso grado 4 en el cerebro humano
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Tras confirmarse el fallecimiento de la actriz y creadora de contenido colombiana Catalina "Cata" Fernández Gómez a sus 25 años, miles de personas buscan comprender la compleja enfermedad que enfrentó desde 2023. La joven artista fue diagnosticada con un meduloblastoma cerebeloso grado cuatro, un tipo de cáncer cerebral agresivo y poco frecuente en adultos.

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¿Qué es exactamente el meduloblastoma cerebeloso?

Según explica la Mayo Clinic, el meduloblastoma es un tumor maligno que comienza en el cerebelo, la parte inferior y posterior del cerebro encargada de controlar el equilibrio, la coordinación muscular y los movimientos.

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En la clasificación médica, todos los meduloblastomas son catalogados como tumores de grado 4. Esto significa que sus células crecen con rapidez y tienen la capacidad de diseminarse a otras zonas del sistema nervioso central, como la médula espinal, viajando a través del líquido cefalorraquídeo.

Aunque es el tumor cerebral maligno más común en la población infantil, representa menos del 1 % de los tumores cerebrales primarios en adultos.

Síntomas principales y el caso de Cata Fernández

Cuando un tumor crece en el cerebelo, presiona estructuras vitales y puede bloquear el flujo normal del líquido cefalorraquídeo, aumentando la presión dentro del cráneo. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), los síntomas más habituales incluyen:

  • Dolores de cabeza persistentes, que suelen intensificarse por las mañanas o al realizar esfuerzos físicos.
  • Náuseas y vómitos frecuentes sin causa digestiva aparente.
  • Problemas de equilibrio y dificultad para caminar de forma estable.
  • Alteraciones visuales, como visión doble o borrosa.
  • Debilidad o entumecimiento en las extremidades cuando el tumor se extiende hacia la columna vertebral.
Cata Fernández, actriz y creadora de contenido que falleció a los 24 años tras enfrentar durante varios meses una enfermedad oncológica.
Cata Fernández, actriz y creadora de contenido que falleció a los 24 años tras enfrentar durante varios meses una enfermedad oncológica.
/Foto: redes sociales

En el caso de Cata Fernández, los primeros signos aparecieron en marzo de 2023 como un dolor de cabeza leve en el lado izquierdo que empeoraba al hacer fuerza.

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Los exámenes médicos revelaron una masa de 4 centímetros en el cerebelo. Aunque tras su primera cirugía se pensó inicialmente que era una lesión benigna, la biopsia confirmó dos meses después la presencia del meduloblastoma maligno.

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El manejo de este diagnóstico requiere un enfoque multidisciplinario que combina neurocirugía, radioterapia y quimioterapia.

En la historia clínica que la propia actriz documentó en sus redes sociales, el tumor volvió a crecer tras la primera intervención, lo que obligó a una segunda cirugía para extirparlo por completo.

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Posteriormente, la enfermedad presentó metástasis en la raíz de la columna y en distintos nódulos del sistema nervioso, complicando su movilidad y exigiendo protocolos oncológicos continuos hasta el desenlace de su batalla contra el cáncer.

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