Muere Cata Fernández, actriz y creadora de contenido que enfrentaba una dura enfermedad

La actriz y creadora de contenido Catalina Fernández Gómez, conocida como Cata Fernández, falleció a los 24 años luego de enfrentar durante varios meses una enfermedad oncológica.

La noticia fue confirmada en la mañana de este jueves 12 de noviembre de 2026 por Lilo Management, agencia que representaba a la joven artista.

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El anuncio se realizó a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la compañía, donde compartieron una fotografía de Cata acompañada de un mensaje de despedida. Sus representantes destacaron el talento, la sensibilidad y el amor por el arte que caracterizaban a la creadora de contenido, quien atravesó un complejo proceso de salud durante los últimos meses.



La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y generó numerosas reacciones entre quienes seguían su trabajo y conocían parte de su historia. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de tristeza, cariño y solidaridad con sus familiares, especialmente con su mamá.



En el homenaje, Lilo Management recordó a Catalina como una persona que conservaba sus sueños y encontraba motivos para transmitir alegría, incluso mientras atravesaba circunstancias difíciles.

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“CATA FERNÁNDEZ 🕊️ Hay personas que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, encuentran la manera de seguir iluminando la vida de los demás. Cata fue una de ellas”, comenzó el comunicado.

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La agencia también expresó el dolor que representa su partida y destacó algunas de las cualidades que más admiraban de ella.

“Hoy nos duele profundamente su partida. Nos quedamos con su sensibilidad, su amor por el arte y esa inmensa voluntad de seguir soñando aun cuando la vida se volvió tan difícil”, agregó la compañía en su mensaje.

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¿Quién era Catalina Fernández Gómez y de qué murió?

Catalina Fernández Gómez, conocida en redes sociales como Cata Fernández, era una actriz y creadora de contenido digital de 24 años que falleció luego de enfrentar durante varios meses un cáncer cerebral.

La joven, residente en Cali, Colombia, recibió el diagnóstico el 23 de marzo de 2023, después de someterse a una serie de estudios médicos que permitieron identificar una masa en su cerebro.

Inicialmente, los especialistas consideraron que se trataba de un tumor benigno y realizaron una intervención quirúrgica bajo esa sospecha. Sin embargo, los resultados posteriores confirmaron que la lesión era cancerígena.

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La propia Catalina había contado detalles de este proceso y explicó que sus síntomas no parecían indicar una enfermedad de esa gravedad.

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"Realizaron cirugía, con la creencia de que el tumor era benigno, porque nunca presenté síntomas. Siempre era un dolor de cabeza que venía y se iba, pero era muy esporádico y cuando realizaba alguna fuerza", relató.

Según su testimonio, la insistencia de su madre fue fundamental para buscar una segunda valoración médica. Una consulta particular con un especialista en neurología permitió avanzar con estudios más profundos, en los que encontraron una masa de cuatro centímetros en el hemisferio derecho del cerebro.

Aunque Catalina compartió parte de su experiencia durante el proceso de salud, hasta el momento no se han divulgado públicamente mayores detalles sobre el subtipo específico del cáncer cerebral que padecía ni sobre las circunstancias médicas de su fallecimiento.