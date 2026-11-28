El escenario de 'Yo Me Llamo', el exitoso programa de las noches de Caracol Televisión, presenció una gala cargada de sentimientos intensos y nostalgia.

Sin embargo, en esta oportunidad la música logró traspasar la pantalla y conectar directamente con las emociones de las figuras que integran la mesa de jurados.

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Durante la gala correspondiente al capítulo 89 de 'Yo Me Llamo', momento decisivo en el cual se definen los 15 finalistas de la temporada tras una nueva eliminación, el imitador de Julio Jaramillo salió al escenario para entregar una interpretación memorable.



El participante eligió una pieza musical de gran profundidad sentimental: la canción titulada 'Los versos para mi madre', una obra escrita por A. Mariscotti, A. Angelis, P. Arriesta y R. Arrieta.

Desde los primeros acordes del tema musical, la carga afectiva se sintió en todo el estudio de grabación. La pieza logró tocar las fibras más sensibles de los jueces del concurso, generando una atmósfera de respeto y admiración.

Si viste la transmisión o estás al tanto de lo ocurrido en las noches de Caracol TV o en su señal en vivo, seguro notaste el impacto inmediato que generó la actuación de 'Yo Me Llamo Julio Jaramillo'.

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¿Por qué lloró Elder Dayán durante la presentación de 'Yo Me Llamo Julio Jaramillo'?

La razón principal del llanto de Elder Dayán radica en la estrecha vinculación personal y afectiva que tuvo la canción con su historia familiar.

Mientras el imitador interpretaba 'Los versos para mi madre' con elegancia en el escenario, el jurado Elder Dayán no logró contener las lágrimas debido a que la letra y la melodía le recordaron inevitablemente a su propia mamá.

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La alta carga emotiva del show conmovió tanto a Elder Dayán que el artista decidió aprovechar el espacio del programa en vivo para enviar un sentido y cariñoso saludo a su madre frente a las cámaras de Caracol Televisión.

Su reacción dejó en evidencia cómo el arte de la imitación y la interpretación musical pueden despertar recuerdos significativos e imprevistos en medio de la evaluación técnica de una competencia.

Por su parte, Amparo Grisales también experimentó una reacción inmediata ante la voz y la puesta en escena del participante. La jurado se erizó durante la interpretación, demostrando la intensidad sensorial que despertó la pieza escogida por el imitador en el plató de Caracol TV.

¿Qué dijeron Amparo Grisales y César Escola sobre la actuación de 'Julio Jaramillo'?

Una vez finalizado el espectáculo musical, llegó el turno de las devoluciones por parte del jurado. En esta etapa de evaluación, César Escola elogió abiertamente el desempeño mostrado por el imitador de Julio Jaramillo.

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Escola aseguró que el participante ofreció una presentación muy bonita y elegante, destacando la seriedad y el respeto con el que abordó el personaje.

Además de las observaciones sobre el canto y el manejo de escena, César Escola resaltó positivamente un detalle específico dentro del atuendo del concursante.

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El jurado destacó un elemento clave del vestuario: la corbata del participante, la cual era exactamente igual a la que utilizaba el cantante original en sus presentaciones. Este tipo de precisiones en la indumentaria refuerza la caracterización del personaje de época ante la mesa de evaluadores.

Junto a la mirada atenta de Escola, la reacción física de Amparo Grisales al erizarse con la interpretación confirmó que el participante logró reunir los requisitos de caracterización física, estilo y emoción requeridos en esta instancia decisiva de la competencia televisiva.

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¿Quién fue Julio Jaramillo, 'El Ruiseñor de América'?

Para comprender la magnitud de la interpretación realizada en 'Yo Me Llamo', es relevante revisar los datos históricos sobre la figura musical representada. El artista original se llamaba Julio Alfredo Jaramillo Laurido y nació el 1 de octubre de 1935 en Guayaquil, Ecuador.

Conocido internacionalmente como 'El Ruiseñor de América', Julio Jaramillo se convirtió en una de las voces más destacadas de la música hispanoamericana. A lo largo de su carrera grabó miles de canciones pertenecientes a diversos géneros populares, entre los que sobresalen el bolero, el pasillo, el vals y el tango.

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El legendario cantante ecuatoriano falleció el 9 de febrero de 1978 en su natal Guayaquil, a los 42 años de edad. Su obra dejó un legado musical permanente en la cultura popular de todo el continente, motivo por el cual su imitación exige una alta precisión vocal y un profundo respeto hacia el repertorio que inmortalizó.