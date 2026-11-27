Si eres participante de los programas de Prosperidad Social o tienes familiares que reciben apoyos del Gobierno, debes estar muy atento. La directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, emitió una alerta pública sobre cuatro modalidades de estafa y suplantación que delincuentes están utilizando en diversos departamentos del país.

Para contrarrestar este problema, la institución puso en marcha la campaña “Que no te tumben” (#QueNoTeTumben), cuyo propósito es orientarte para que no entregues tu dinero ni tus datos personales.

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Los delincuentes recurren a múltiples engaños para apoderarse de información sensible, claves de acceso, datos financieros o saldo de billeteras digitales. Prometen vincular a las personas a programas sociales, entregar falsos subsidios o tramitar beneficios inexistentes. Por esta razón, conocer cómo funcionan estas trampas y aprender a verificarlas es indispensable para proteger tu bolsillo.



¿Cuáles son las 4 modalidades de estafa detectadas por Prosperidad Social?

Prosperidad Social identificó cuatro estrategias fraudulentas recurrentes con las que buscan engañarte:



Bonos ficticios e inscripciones falsas a programas: A través de mensajes de texto, chats de WhatsApp, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales o llamadas, los estafadores prometen tu ingreso a programas institucionales. Te aseguran que tienes un bono pendiente por cobrar o que la fecha límite para reclamar el subsidio está a punto de vencer. Su objetivo es convencerte de ingresar a enlaces no oficiales en los que te solicitan datos personales, claves y números de billeteras digitales. Reuniones o capacitaciones fantasma: Hay personas inescrupulosas que están convocando a reuniones presenciales o a cursos virtuales suplantando la imagen de Prosperidad Social. Con este pretexto, buscan obtener fraudulentamente tus datos de contacto e información personal. El "Bono Mujer" que no existe: En redes sociales y plataformas digitales circula un anuncio engañoso sobre un supuestamente denominado "Bono Mujer", el cual promete entregas de entre $500.000 y $850.000 pesos para mujeres mayores de 18 años a nivel nacional. Este mensaje redirige a una página web falsa que suplanta a Prosperidad Social para capturar información. La entidad confirmó que el Gobierno Nacional no ha creado ningún programa con ese nombre. Falsa intermediación para no perder el subsidio: En esta modalidad, un supuesto funcionario te llama por teléfono y te miente afirmando que tus recursos ya fueron retirados o que vas a perder tu transferencia si no realizas un procedimiento inmediato. Con esta falsa urgencia, intentan manipularte para que ingreses a enlaces peligrosos o entregues información confidencial.

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¿Cómo saber si una notificación de Prosperidad Social es oficial y no un engaño?

Para evitar caer en cualquiera de estas trampas, ten en cuenta las reglas institucionales que Prosperidad Social ha aclarado:

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Prosperidad Social nunca solicita dinero ni claves : Ningún trámite de la entidad tiene costo. Jamás te pedirán dinero, ni contraseñas, ni números de cuenta bancaria para acceder a los beneficios o mantenerte en ellos.

: Ningún trámite de la entidad tiene costo. Jamás te pedirán dinero, ni contraseñas, ni números de cuenta bancaria para acceder a los beneficios o mantenerte en ellos. La entidad no hace llamadas para cobrar subsidios o notificar beneficiarios: Los funcionarios de Prosperidad Social no realizan llamadas telefónicas para informar que tienes un saldo pendiente por reclamar, ni para avisarte que fuiste seleccionado como nuevo beneficiario, ni para ayudarte con trámites de transferencias monetarias.

No existen intermediarios ni gestores externos: La selección de beneficiarios se realiza mediante procesos transparentes que gestiona directamente la entidad a través de sus canales oficiales y en sus 35 gerencias regionales.

La selección de beneficiarios se realiza mediante procesos transparentes que gestiona directamente la entidad a través de sus canales oficiales y en sus 35 gerencias regionales. Verificación de convocatorias: Todas las capacitaciones o reuniones oficiales corresponden a la ejecución formal de los programas. Antes de asistir a un evento o entregar tus datos, debes verificar previamente la citación en las vías oficiales.

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¿Dónde denunciar un intento de estafa y cuáles son los canales de atención autorizados?

Prosperidad Social confirmó que ya adelanta acciones legales contra estas redes de fraude. Sin embargo, la colaboración de la ciudadanía es fundamental para frenar estas estafas. Si recibes un mensaje dudoso, no respondas a correos ni mensajes de orígenes desconocidos y no entregues tu información personal.

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En caso de ser víctima o detectar un intento de fraude, puedes denunciar el hecho directamente en el correo oficial: soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.

Recuerda que los únicos canales oficiales de atención y consulta son los siguientes: