Georgy Parra decidió abrir su corazón durante su paso por El Klub de La Kalle y habló del impacto emocional que provocó en su vida la muerte de su amigo y colaborador Yeison Jiménez. El productor recordó cómo vivió la pérdida de ‘El Aventurero’ y explicó los cambios personales que experimentó después de su partida.

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¿Cómo vivió Georgy Parra la muerte de Yeison Jiménez?

El productor musical reconoció que la muerte de Yeison Jiménez representó una experiencia de profundo dolor, tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional. Según contó, la intensidad de lo ocurrido lo llevó a mostrar ante el público un lado vulnerable que pocas veces había dejado ver.



“Yo realmente para llorar, o sea, es raro que yo llore y la gente me llegó a ver en un video llorando. Entonces, como que uy, y yo estaba como que... o sea, no podía controlar mis emociones. Estaba tan afectado que de verdad no podía controlarlo ni siquiera ante una cámara”, mencionó.

De esta manera, Parra explicó que las imágenes en las que apareció llorando reflejaron el impacto que tuvo la partida del cantante en su vida. Además, señaló que esta experiencia lo llevó a replantearse algunos aspectos de su cotidianidad.

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¿Cómo cambió Georgy Parra tras la muerte de Yeison Jiménez?

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Durante la conversación, el productor manifestó que la pérdida de su amigo provocó cambios en sus prioridades y en la manera de valorar cada momento. Para él, esta experiencia fue un recordatorio de la importancia de la vida y de aprovechar el tiempo con las personas cercanas.

“A valorar más la vida. El yo es frase de cajón, pero finalmente eso es lo primero que ocurre”, expresó.

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Asimismo, Parra explicó que lo sucedido fortaleció su conexión espiritual, aunque aclaró que esto no significa que se haya convertido en una persona religiosa o fanática. También recordó que creció en un hogar en el que su madre tenía una fuerte cercanía con Dios.

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“Tampoco es que me volví religioso... Yo crecí en un hogar donde mi mamá era súper apegada a Dios... Uno sabe que Dios está ahí... Dios siempre es como papá”, comentó.

Georgy Parra desde la cabina de La Kalle y Yeison Jiménez, a propósito del recuerdo compartido en su estudio Foto: imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales

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Por otra parte, el arreglista reflexionó sobre las reacciones que surgieron en su entorno después de la tragedia y aseguró que situaciones como esta permiten conocer diferentes facetas de las personas.

“Este tipo de tragedias sacan a flote lo bonito y lo malo del contexto de las personas con las que tú te mueves... mostró la realidad de muchas personas, pero también muestra otro lado, como de personas que también uno dice: “Bueno, ¿pero por qué esa energía tan negativa?”, señaló.

Finalmente, Georgy Parra relacionó esta etapa con una renovación en su vida y en su dinámica profesional, al asegurar que, después de la partida de Yeison Jiménez, sintió que llegaba un aire nuevo a su camino.