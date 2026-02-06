El curioso regalo que le dejó Yeison Jiménez a Georgy Parra; ¿se despidió?

Durante una conversación en El Klub de la Kalle, salió a la luz una historia poco conocida sobre Yeison Jiménez que dejó ver una faceta más cercana y generosa del cantante por medio de un regalo que hizo.

La anécdota fue compartida por su productor, Georgy Parra, quien reveló un recuerdo personal que conserva como uno de los objetos más valiosos de su etapa de trabajo junto al artista.

El regalo de Yeison Jiménez que Georgy Parra aún guarda

Todo surgió cuando el entrevistador le preguntó directamente:“¿Qué más tienes así de Yeison, por ejemplo en tu estudio?”. La pregunta abrió la puerta a un relato que, según el propio Parra, nunca había contado públicamente.



“Sabes que te cuento algo, esto no lo he dicho en ninguna parte”, comenzó diciendo el productor, anticipando que se trataba de una historia especial. Según relató, Jiménez solía aparecer con frecuencia en fotos usando un buzo de una marca que a Parra le llamaba mucho la atención.

“Imagínate que Yeison salía y se tomaba muchas fotos con un buzo de cierta marca que a mí me gustaba mucho”, explicó.

Un día, durante una sesión en el estudio,el cantante llegó usando nuevamente esa prenda. Parra no dudó en comentarlo de manera informal:“Una vez fue al estudio con él y yo le dije: ‘Oíste negro, qué buzo tan bacano, lo estás quemando en todas las fotos’”, recordó entre risas.

La reacción del cantante fue inesperada.“Él me preguntó: ‘¿Te gusta el buzo?’ y, cuando le respondí que sí, me dijo: ‘Ah bueno, ven, te lo regalo’”, contó Parra. Acto seguido, el artista se quitó el buzo y se lo entregó ahí mismo, sin pensarlo dos veces.

Aunque el objeto no está exhibido en el estudio, el productor aclaró que lo conserva con cuidado.“No lo tengo en el estudio, pero lo tengo guardado en mi casa”, señaló, dejando claro el valor personal que tiene para él ese gesto.

La anécdota no terminó ahí. Parra también reveló que guarda otro recuerdo ligado al proceso creativo de una de las canciones del artista.“ Además, tengo la letra de cuando estábamos grabando la voz de ‘MLP’; él escribió en un cuaderno mío las partes de la letra para recordarlas y lo firmó”, explicó.

Según contó, ese papel se convirtió en una especie de reliquia.“Voy a marcar ese papel para ponerlo al lado del cuadro”, concluyó, resaltando la importancia sentimental de esos recuerdos.

