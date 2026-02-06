Georgy Parra revela parte de la letra de otra canción inédita de Yeison Jiménez

La muerte de un artista de la talla de Yeison Jiménez suele dejar un vacío, pero en su caso, dejó una mina de oro creativa. Georgy Parra, en una entrevista exclusiva, soltó una noticia exclusiva: tiene en su poder suficiente material para lanzar al menos tres álbumes completos.

Este catálogo, que ahora es gestionado en conjunto con la familia del cantante, incluye fusiones que el artista preparaba para conquistar los Latin Grammys.

Entre las decenas de canciones guardadas, Parra destacó una que el propio Yeison amaba: 'Sin Testigos'. El productor adelantó parte de la letra:



"Te invito a que bailes esta noche conmigo".

Según la descripción dada en El Klub de La Kalle, no se trata de una ranchera tradicional, sino de un "híbrido entre regional popular con algo medio latino", con un ritmo sensual y un "swing muy bacano".

Esta canción forma parte de una evolución musical donde Jiménez experimentó con ritmos variados sin abandonar su raíz popular.

El objetivo del artista para el 2024 era "tirar todo" para lograr el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación, por lo que el material restante incluye fusiones modernas que el público aún no conoce.

Más allá de los archivos digitales, Parra conserva un objeto de incalculable valor sentimental: un cuaderno donde Yeison escribía sus letras a mano.

El productor reveló que durante la grabación de la canción "MLP", Jiménez utilizó un cuaderno de Georgy para anotar partes de la letra, tachar, cambiar versos y, finalmente, dejar su firma plasmada.

"Ese papel también voy a hacer algo especial, lo voy a enmarcar", confesó Parra, asegurando que este manuscrito será exhibido en su estudio junto a un cuadro homenaje realizado por el equipo de La Kalle.

El último audio de Yeison Jiménez a su productor Georgy Parra

El Klub de la Kalle tuvo acceso exclusivo a la última nota de voz enviada por Yeison Jiménez el 9 de enero a las 2:00 p.m. Un mensaje cargado de energía, fe y una premonición sobre el inmenso catálogo que dejó preparado.

El 9 de enero de 2024, nada hacía presagiar la tragedia que ocurriría al día siguiente. A las dos de la tarde de ese jueves, Yeison Jiménez le envió un mensaje de voz a su amigo y productor Georgy Parra que hoy estremece a sus seguidores.

En esta primicia de El Klub de La Kalle, se escucha a un Yeison vibrante, enfocado totalmente en el trabajo y agradecido con Dios.

"Yo tengo mucha música, Georgi, tengo muchos planes, muchas cosas en la cabeza... tengo música, mucha música, gloria a Dios... ahí hay música por toneladas, perro", dice la voz de Jiménez en el audio revelado.

El artista estaba ansioso por comenzar a "ejecutar" todos los proyectos que tenía en mente. Georgy le respondió con entusiasmo: "Este año vamos con toda", a lo que el cantante replicó con un último texto: "Amén rey".

Esa misma fe era una constante en su comunicación diaria. Parra destacó que cada mensaje de Yeison solía terminar con bendiciones o alabanzas a Dios, reflejando su profunda espiritualidad. Trágicamente, el destino impidió que esos planes se concretaran en vida.

El 10 de enero, día del fatal accidente, ambos tenían una cita programada a las 5:30 p.m. en el Country Club de Medellín para una sesión de escucha y toma de decisiones sobre el nuevo material.

Georgy Parra relató con tristeza que ese día estuvo corriendo para preparar todo el material que iban a revisar. La reunión era clave para definir el rumbo de los lanzamientos del año. Sin embargo, la silla de Yeison se quedó vacía.

"Esa sala se quedó vacía", lamentó el productor. El audio del 9 de enero queda ahora como la prueba irrefutable de que Jiménez se fue en su mejor momento creativo, dejando "toneladas" de arte para consuelo de sus fans.

