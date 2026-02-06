Georgy Parra aclara si canción 'Dime que sí' fue la despedida de Yeison Jiménez

Desde el fallecimiento de Yeison Jiménez, sus seguidores han buscado mensajes ocultos en sus últimas letras. La canción 'Dime que sí' ha sido el centro de estas especulaciones.

No obstante, en una primicia para el Klub de la Kalle, Georgy Parra ha querido dar un contexto de realidad: para él, la canción no fue una despedida premeditada, sino un "bonito regalo" que formaba parte de un ambicioso proyecto llamado GPS.

Uno de los puntos más impactantes de la entrevista fue la revelación sobre la nobleza y confianza de Jiménez. En una industria musical plagada de complicaciones legales, Yeison rompió todos los protocolos con Georgy.



El productor relató que, al presentarle los documentos legales para el proyecto GPS, el cantante se negó a que pasaran por manos de abogados.

"Muéstrame el contrato y ya de una venga yo le firmo", fueron las palabras del artista, demostrando que su vínculo con Parra trascendía los negocios.

¿Cómo surge 'Dime que sí' de Yeison Jiménez?

'Dime que sí' no fue una producción apresurada; se venía trabajando desde hace un año y medio. No obstante, tras la muerte de Yeison, Parra decidió hacer un cambio estructural en el tema como un homenaje póstumo.

Originalmente, la canción comenzaba con una introducción de acordeón, pero el productor optó por eliminarla y dejar la voz de Yeison sola al principio, permitiendo que el público conectara energéticamente con su esencia pura.

A pesar del éxito del sencillo, el videoclip oficial quedó en el limbo. Parra explicó que tenían planeado grabar el video a mediados de febrero para estar cerca de la fecha de lanzamiento original, que estaba prevista para marzo.

Debido a la apretada agenda de Yeison, siempre se priorizaba la creación de nueva música sobre la parte visual. "No alcanzamos a hacerlo", lamentó el productor, dejando claro que el material audiovisual que circula actualmente es un esfuerzo por mantener viva la imagen del ídolo.

