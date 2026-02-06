Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
FALLECE FAMOSA ACTRIZ
YEISON JIMÉNEZ GRABÓ MÁS DE 50 CANCIONES
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Georgy Parra aclara si canción 'Dime que sí' fue la despedida de Yeison Jiménez

Georgy Parra aclara si canción 'Dime que sí' fue la despedida de Yeison Jiménez

En medio de las teorías que inundan las redes sociales, el productor estrella de Yeison Jiménez aclara en El Klub de La Kalle si su último lanzamiento fue planeado como un adiós.

Georgy Parra aclara si canción 'Dime que sí' fue la despedida de Yeison Jiménez
Georgy Parra aclara si canción 'Dime que sí' fue la despedida de Yeison Jiménez
Foto: Redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

Desde el fallecimiento de Yeison Jiménez, sus seguidores han buscado mensajes ocultos en sus últimas letras. La canción 'Dime que sí' ha sido el centro de estas especulaciones.

No obstante, en una primicia para el Klub de la Kalle, Georgy Parra ha querido dar un contexto de realidad: para él, la canción no fue una despedida premeditada, sino un "bonito regalo" que formaba parte de un ambicioso proyecto llamado GPS.

Puedes leer: PRIMICIA: El último audio de Yeison Jiménez antes de fallecer; mensaje a Georgy Parra

Uno de los puntos más impactantes de la entrevista fue la revelación sobre la nobleza y confianza de Jiménez. En una industria musical plagada de complicaciones legales, Yeison rompió todos los protocolos con Georgy.

El productor relató que, al presentarle los documentos legales para el proyecto GPS, el cantante se negó a que pasaran por manos de abogados.

"Muéstrame el contrato y ya de una venga yo le firmo", fueron las palabras del artista, demostrando que su vínculo con Parra trascendía los negocios.

Te puede interesar

  1. Estreno de la última canción de Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez, cantante de música popular
    Foto: redes sociales
    Música

    Voz de Yeison Jiménez vuelve a sonar: su última canción ya tiene fecha y hora de estreno

  2. Familia de Yeison Jiménez toma primera decisión jurídica y ya hay un afectado
    Familia de Yeison Jiménez toma primera decisión jurídica y ya hay un afectado
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Farándula

    Familia de Yeison Jiménez toma primera decisión jurídica y ya hay un afectado

  3. Imitador revela el error por el que la familia de Yeison Jiménez lo vetó
    Imitador revela el error por el que la familia de Yeison Jiménez lo vetó
    /Foto: Instagram @arboleta.oficial / Facebook: Yeison Jiménez
    Farándula

    Imitador dice cuál fue el error por el que cree que la familia de Yeison Jiménez lo vetó

¿Cómo surge 'Dime que sí' de Yeison Jiménez?

'Dime que sí' no fue una producción apresurada; se venía trabajando desde hace un año y medio. No obstante, tras la muerte de Yeison, Parra decidió hacer un cambio estructural en el tema como un homenaje póstumo.

Puedes leer: PRIMICIA: Yeison Jiménez dejó grabadas más de 50 canciones; hay colaboraciones

Publicidad

Originalmente, la canción comenzaba con una introducción de acordeón, pero el productor optó por eliminarla y dejar la voz de Yeison sola al principio, permitiendo que el público conectara energéticamente con su esencia pura.

A pesar del éxito del sencillo, el videoclip oficial quedó en el limbo. Parra explicó que tenían planeado grabar el video a mediados de febrero para estar cerca de la fecha de lanzamiento original, que estaba prevista para marzo.

Publicidad

Debido a la apretada agenda de Yeison, siempre se priorizaba la creación de nueva música sobre la parte visual. "No alcanzamos a hacerlo", lamentó el productor, dejando claro que el material audiovisual que circula actualmente es un esfuerzo por mantener viva la imagen del ídolo.

Mira también: Yeison Jiménez dejó grabadas más de 50 canciones; hay colaboraciones y nuevos ritmos

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Georgy Parra

Música popular

Cantantes de musica popular