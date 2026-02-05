Voz de Yeison Jiménez vuelve a sonar: su última canción ya tiene fecha y hora de estreno

El legado musical de Yeison Jiménez sigue generando expectativa entre sus seguidores, incluso tras su fallecimiento. En medio de homenajes y mensajes de cariño, se confirmó que el cantante dejó una última canción grabada, la cual fue confirmada por su productor, respetando el material que el artista alcanzó a registrar antes de deceso.

Con el paso de los días, han salido a la luz nuevos datos sobre las grabaciones que el artista alcanzó a dejar, lo que mantien la atención de sus seguidores ante el próximo estreno de ese material inédito.

Lanzamiento de la última canción de Yeison Jiménez

La confirmación llegó a través de personas cercanas a su equipo de trabajo, quienes compartieron información clave sobre este lanzamiento tan esperado.



Fue el productor Georgy Parra quien dio a conocer que la última canción que Yeison Jiménez alcanzó a grabar ya tiene fecha oficial de estreno. El tema llevará por nombre “Dime que sí” y estará disponible en plataformas digitales este 5 de febrero de 2026 a las 7:00 P.M., según lo anunciado.



La canción fue grabada antes del fallecimiento del artista y se mantiene como uno de los últimos proyectos musicales que dejó terminados.

La noticia genera diferentes reacciones en redes sociales, donde los seguidores del cantante han compartido sentimientos encontrados: la emoción de escuchar un nuevo tema y la nostalgia por su partida. Para muchos, este lanzamiento se convierte en una manera de mantener vivo el recuerdo del intérprete y su aporte a la música popular colombiana.

"Gracias a ti, Georgy. Estoy segura de que esta canción será un éxito. ¡Lo recordaremos toda la vida! Dios te bendiga" O "Tu legado jamás morirá. Jimenistas de corazón, por siempre y para siempre".

Yeison Jiménez fue una de las figuras más representativas del género en el país, con una carrera marcada por letras que conectaron profundamente con el público y una presencia constante en escenarios nacionales e internacionales.

Tras su fallecimiento, ocurrido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, su música es protagonista de múltiples homenajes y reconocimientos.Desde su equipo y familiares también han insistido en que el manejo de su legado musical se haga con respeto y autorización, especialmente en proyectos póstumos.

El lanzamiento permitirá que el público escuche una vez más la voz de Yeison Jiménez y continúe celebrando su aporte a la música popular.

