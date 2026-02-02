El detalle que pocos notaron en el homenaje a Yeison Jiménez: ¿Sus cenizas?

La noche del sábado 31 de enero, en el Estadio El Campín de Bogotá se rindió un homenaje a Yeison Jiménez, bajo el título “Mi promesa 2, el sueño del Aventurero”, miles de seguidores se reunieron para cumplir el deseo del artista de llenar nuevamente el estadio, una meta que se vio truncada por su fallecimiento en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

En el cual durante el evento hubo presentaciones de grandes figuras como es el caso de Luis Alfonso, Nelson Velásquez, entre otros artistas. Sin embargo, hubo un detalle simbólico ubicado en la tarima que solo algunos asistentes lograron observar, el cual fue una caja de cristal que contenía objetos personales que acompañaron al cantante en su último momento.

A lo largo de toda la jornada, una caja de cristal permaneció en la tarima en la cual tenían varios elementos de profundo valor sentimental y espiritual, en donde el más valioso fue una cadena de oro que decía ‘Mi promesa’, la cual la usó Yeison Jiménez durante su primera presentación en El Campín.



Por otro lado, esta cadena también acompañaba al artista el día del siniestro aéreo en Paipa y fue hallada entre los restos de la aeronave. Por lo cual, tras una intervención por la joyería Venezia, logró reestructurarla para este homenaje. De igual forma, también estaba un sombrero negro, el mismo que "El Aventurero" portó en su primer estadio en Colombia.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Campín?

Este evento no solo presentó algunos de los éxitos de Yeison Jiménez, sino también experiencia a todos los seguidores del cantante. La apertura estuvo a cargo de Nelson Velásquez, quien entre anécdotas y canciones, proclamó conmovido: “Voy a repetir esta estrofa porque él la va a escuchar”.

Uno de los momentos más impactantes de la noche ocurrió cuando se reprodujo la voz de Yeison, grabada previamente, donde hablaba de sus sueños y de canciones emblemáticas como “Destino final” y “Así soy yo”.

Otro momento de este espectáculo, fue cuando la banda del artista proyectó en una pantalla una imagen del cantante creada con inteligencia artificial. En ella aparecía el cantante vestido de blanco interpretando uno de sus más grandes éxitos como ‘Vete’.

Finalmente, el homenaje terminó cuando se presentó un espectáculo de fuegos artificiales e iluminó el cielo bogotano, sellando simbólicamente el cumplimiento de su promesa desde la eternidad.

