Psicóloga pide el suicidio asistido por tener trastorno mental: "Quiero apagar esas voces"

Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años habló para Noticias Caracol, sobre su petición, dado que es el primer caso público en el país en el que una paciente con trastornos mentales solicita formalmente el suicidio médicamente asistido (SMA) debido a su condición.

Situación que mientras su caso avanza en los tribunales, Catalina pone sobre la mesa el debate sobre la autonomía, el sufrimiento psíquico y los vacíos legales en el sistema de salud colombiano, en especial donde confirmó que pese a tener todas las pruebas, su prestadora de servicio rechazó la solicitud.

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A lo largo de la entrevista Catalina Giraldo explicó que el sufrimiento no es solo una idea, es una sensación física, tanto es así que confesó que fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado, describe su existencia como un "infierno" y un "vacío" que le duele en el pecho.



“Yo ese vacío lo siento físicamente, lo siento en mi pecho y me duele", mencionó. De igual forma, afirmó que miró todas las alternativas para sanar su dolor, explicó que pasó por 40 esquemas farmacológicos distintos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva sin obtener mejoría clínica.

Por otro lado, explicó cada mañana es una tortura y que incluso dormir es imposible debido a las pesadillas. “A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Quisiera como poder apagar esas voces, apagar ese malestar y de pronto hay momentos en el día pequeños que se apagan, pero la mayor parte del día eso está como contigo a todas partes, a donde vayas, inclusive a dormir se va conmigo”, mencionó.

Tras agotar la ciencia médica, en 2025 tomó la decisión irrevocable de solicitar una muerte digna, debido a que ella mencionó que tenía suficiente con ese dolor, decisión que fue apoyada por su familia.

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¿Qué mencionó la prestadora de salud en el caso de Catalina Giraldo?

A diferencia de la eutanasia, donde un médico administra el fármaco letal, en el suicidio médicamente asistido el profesional provee el medicamento, pero es el paciente quien se lo administra por su propia voluntad. Catalina Giraldo eligió esta vía porque desea tener el control final y estar acompañada por su familia, evitando la soledad y la violencia de los métodos clandestinos.

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Sin embargo, su EPS, Sanitas, negó su solicitud el 12 de noviembre de 2025, esto debido a que la entidad argumentó que no existen las condiciones normativas ni operativas para garantizar el procedimiento de forma segura. Aunque la Corte Constitucional despenalizó el SMA en mayo de 2022, el Congreso no ha regulado la materia.

Pese a la dificultad del tema, la psicóloga de 30 años cuenta con el apoyo de su madre, María Ángela Silva, y su hermana. Su madre, tras años de verla descender al abismo del dolor, optó por una mirada compasiva: "Yo no puedo vivir feliz viendo sufrir a una hija porque está haciendo todo lo posible para que yo sea feliz".

Sumado a esto, explicó que pedir la figura de SMA es un "acto de amor" consigo misma y con los suyos, buscando un fin cuidado, protegido y sin sorpresas traumáticas. Al punto que su abogado, Lucas Correa, interpuso una tutela en la Corte Constitucional para que resuelva este caso estructuralmente, ordenando al Ministerio de Salud reglamentar esta figura para pacientes con enfermedades resistentes al tratamiento.

