Trabajo en tiendas D1: Vacantes con salarios de hasta $4 millones; así puedes postularte

La cadena de supermercados Tiendas D1 publicó nuevas vacantes laborales en varias ciudades del país. De acuerdo con ofertas difundidas en portales de empleo, algunos cargos ofrecen salarios que pueden llegar hasta los $4 millones mensuales, dependiendo del perfil y la experiencia requerida.

Las oportunidades están dirigidas a personas con distintos niveles de formación. En algunos casos no se exige título profesional, lo que permite que más candidatos puedan aplicar a los puestos disponibles dentro de la empresa. La compañía continúa ampliando su equipo de trabajo para fortalecer la operación de sus supermercados, que cuentan con presencia en varias regiones del país.

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Vacantes disponibles en Tiendas D1

Entre los cargos que se publicaron dentro de la convocatoria aparecen perfiles relacionados con áreas comerciales, logísticas y administrativas. Algunas de las posiciones disponibles incluyen:



Supervisor de operaciones y despachos



Formación: tecnólogo o profesional en áreas administrativas, logística o carreras afines.

tecnólogo o profesional en áreas administrativas, logística o carreras afines. Experiencia: mínimo dos años en manejo de equipos de trabajo o supervisión de procesos operativos.

mínimo dos años en manejo de equipos de trabajo o supervisión de procesos operativos. Funciones: coordinar el funcionamiento de los puntos de venta, supervisar personal, controlar inventarios y verificar el cumplimiento de procedimientos internos.

Jefe de zona de ventas



Formación: profesional en administración, mercadeo, ingeniería industrial o carreras similares.

profesional en administración, mercadeo, ingeniería industrial o carreras similares. Experiencia: mínimo dos años en cargos comerciales o en liderazgo de equipos de ventas.

mínimo dos años en cargos comerciales o en liderazgo de equipos de ventas. Funciones: supervisar el desempeño de varias tiendas, analizar resultados comerciales y apoyar la gestión de los equipos de cada punto de venta.

Analista de abastecimiento



Formación: profesional en ingeniería industrial, administración de empresas o áreas relacionadas.

profesional en ingeniería industrial, administración de empresas o áreas relacionadas. Experiencia: experiencia en análisis de inventarios, planeación de demanda o procesos de abastecimiento.

experiencia en análisis de inventarios, planeación de demanda o procesos de abastecimiento. Funciones: analizar datos de ventas, planificar pedidos de mercancía y asegurar la disponibilidad de productos en los supermercados.

Asistente de ventas o tienda



Formación: bachillerato completo.

bachillerato completo. Experiencia: experiencia básica en comercio o atención al cliente.

experiencia básica en comercio o atención al cliente. Funciones: atención a compradores, organización de productos, apoyo en caja y mantenimiento del orden en el punto de venta.

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Estas vacantes pueden encontrarse en diferentes ciudades del país y cada una cuenta con requisitos específicos relacionados con experiencia laboral o nivel de formación.

El salario varía según el cargo. En puestos administrativos o de supervisión, los ingresos pueden llegar a $4 millones o más, mientras que otros roles operativos ofrecen salarios cercanos al mínimo legal con prestaciones y recargos correspondientes.



¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las vacantes de Tiendas D1?

Los requisitos dependen del cargo al que se quiera postular cada persona. En posiciones de mayor responsabilidad, la empresa solicita experiencia laboral previa y formación en áreas relacionadas con administración, logística o comercio.

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Por ejemplo, algunos cargos de supervisión o coordinación pueden exigir experiencia mínima de dos años en el sector comercial o en manejo de equipos de trabajo. En ciertos casos también se solicita licencia de conducción y disponibilidad para viajar.

En otros puestos, como asistentes de tienda o ventas, basta con contar con formación básica o bachillerato y una actitud orientada al servicio al cliente.

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Las personas interesadas en trabajar en Tiendas D1 pueden postularse a través de plataformas de empleo o mediante el portal oficial de la empresa. Allí se publican las convocatorias disponibles y los requisitos para cada puesto.

Para aplicar, los candidatos deben crear un perfil en la plataforma correspondiente, cargar su hoja de vida y seleccionar la vacante que se ajuste a su experiencia o formación.

Las vacantes se difunden en portales de empleo y en los canales oficiales de la compañía, donde se pueden consultar los perfiles solicitados y los requisitos para cada puesto.