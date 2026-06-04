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Horóscopo y número para todos los signos con el Profesor Salomón

El reconocido astrólogo pasó por los micrófonos de Cada Loco con su Tema y compartió sus predicciones para cada signo del zodiaco durante los próximos días.

Horóscopo del Profesor Salomón
Horóscopo y número para todos los signos con el Profesor Salomón
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Para Cada Loco con su Tema, el Profesor Salomón, compartió sus esperadas predicciones para todos los signos del zodiaco. Autodenominado como "la llave a la prosperidad", en donde realizó un barrido rápido para orientar a los oyentes sobre lo que les depara el destino y entregó los números de la suerte.

Puedes leer: El Profesor Salomón da contundente predicción sobre Colombia en el Mundial

Inicialmente, el Profesor Salomón habló de los signos de fuego y comentó que van a tener mucha acción y noticias estos días:

  • Aries: Salomón anunció que todo lo relacionado con viajes y cambios será positivo y también compartió un consejo al decir: "tienes el don de la palabra, abra, diga, hable, comente para que las cosas puedan darse bien", y destacó que el número es el 3827.
  • Leo: Los "reyes y reinas del signo zodiacal" recibirán noticias importantes y destacarán en proyectos. Además, se prevé la devolución de un dinero pendiente y la firma de papeles legales. Número: 5590.
  • Sagitario: Una carta de estabilidad absoluta. "Su imagen lo van a reconocer... vienen una inversión nueva especial", aseguró el experto y afirmó que el número es el apodado paticos el, 2225.

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También habló de los signos de Tierra y afirmó que están en un punto donde deben haber dos focos; metas y dinero

  • Tauro: Viene una etapa de "dinero en cantidad más que suficiente". Es el momento ideal para invertir en finca raíz. Número: 9950.
  • Virgo: Salomón advirtió sobre problemas judiciales o documentos pendientes de herencias. Recomendó estar alerta a una "visita inesperada de alguien muy importante" que brindará ayuda. Número: 8604.
  • Capricornio: Invitó a este signo a soltar ataduras y dejar la terquedad para seguir escalando hacia el éxito laboral. Número: 5106.

¿Qué dijo el Profesor Salomón sobre los otros signos del Zodiaco?

De igual forma, también el guía espiritual aprovechó la ocasión y habló de los signos de aire, en donde resaltó que estos tendrán unos días de transformación e Innovación

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Puedes leer: Fecha exacta del eclipse solar total de 2026: ¿Se oscurecerá el cielo en Colombia?

  • Géminis: Se aproximan nuevos proyectos con apoyo de terceros. El consejo espiritual fue: "préstele atención al amor, deje el rencor por favor". Número: 0489.
  • Libra: El profesor mencionó que entran en un ciclo de "estabilidad, proyección e innovación", ideal para adquirir vivienda. Número: 4208.
  • Acuario: Al estar en su propia era, los acuarianos cuentan con el "ángel de la abundancia" y Salomón les pidió: "pídele al universo lo que quieres y él te lo va a dar". Número: 1359.

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Finalmente, se refirió a los signos de agua y comentó que estos tendrán sanación y resultados en todo lo que se propongan

  • Cáncer: Un llamado a la calma. "El mundo no se hizo en un día... si tienes paciencia la meta va a llegar", afirmó. Número: 1729.
  • Escorpio: Aunque hay dinero en camino, el Profesor advirtió cuidado con traiciones: "no confíe mucho las cosas ni comente porque te roban ideas". Número: 3562.
  • Piscis: Una etapa de reconciliación y éxito en trámites de documentos embolatados o viajes al extranjero. Número: 0123.

Ante la duda de si alguna vez predice cosas malas, el Profesor fue enfático en su metodología: "yo busco las cosas positivas... si yo le doy a usted algo bueno, no da usted paso a que llegue algo malo". Para él, no es sugestionar, sino motivar y orientar a través de la energía.

Mira también: El Profesor Salomón revela los números de la suerte para tu signo; ¡Mucha Suerte!

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