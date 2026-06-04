Horóscopo y número para todos los signos con el Profesor Salomón

Para Cada Loco con su Tema, el Profesor Salomón, compartió sus esperadas predicciones para todos los signos del zodiaco. Autodenominado como "la llave a la prosperidad", en donde realizó un barrido rápido para orientar a los oyentes sobre lo que les depara el destino y entregó los números de la suerte.

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Inicialmente, el Profesor Salomón habló de los signos de fuego y comentó que van a tener mucha acción y noticias estos días:



Aries: Salomón anunció que todo lo relacionado con viajes y cambios será positivo y también compartió un consejo al decir: "tienes el don de la palabra, abra, diga, hable, comente para que las cosas puedan darse bien" , y destacó que el número es el 3827.

Salomón anunció que todo lo relacionado con viajes y cambios será positivo y también compartió un consejo al decir: , y destacó que el número es el 3827. Leo : Los "reyes y reinas del signo zodiacal" recibirán noticias importantes y destacarán en proyectos. Además, se prevé la devolución de un dinero pendiente y la firma de papeles legales. Número: 5590.

: Los recibirán noticias importantes y destacarán en proyectos. Además, se prevé la devolución de un dinero pendiente y la firma de papeles legales. Número: 5590. Sagitario: Una carta de estabilidad absoluta. "Su imagen lo van a reconocer... vienen una inversión nueva especial", aseguró el experto y afirmó que el número es el apodado paticos el, 2225.

También habló de los signos de Tierra y afirmó que están en un punto donde deben haber dos focos; metas y dinero

Tauro : Viene una etapa de "dinero en cantidad más que suficiente" . Es el momento ideal para invertir en finca raíz. Número: 9950.

: Viene una etapa de . Es el momento ideal para invertir en finca raíz. Número: 9950. Virgo: Salomón advirtió sobre problemas judiciales o documentos pendientes de herencias. Recomendó estar alerta a una "visita inesperada de alguien muy importante" que brindará ayuda. Número: 8604.

Salomón advirtió sobre problemas judiciales o documentos pendientes de herencias. Recomendó estar alerta a una que brindará ayuda. Número: 8604. Capricornio: Invitó a este signo a soltar ataduras y dejar la terquedad para seguir escalando hacia el éxito laboral. Número: 5106.

¿Qué dijo el Profesor Salomón sobre los otros signos del Zodiaco?

De igual forma, también el guía espiritual aprovechó la ocasión y habló de los signos de aire, en donde resaltó que estos tendrán unos días de transformación e Innovación

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Géminis: Se aproximan nuevos proyectos con apoyo de terceros. El consejo espiritual fue: "préstele atención al amor, deje el rencor por favor" . Número: 0489.

Se aproximan nuevos proyectos con apoyo de terceros. El consejo espiritual fue: . Número: 0489. Libra: El profesor mencionó que entran en un ciclo de "estabilidad, proyección e innovación" , ideal para adquirir vivienda. Número: 4208.

El profesor mencionó que entran en un ciclo de , ideal para adquirir vivienda. Número: 4208. Acuario: Al estar en su propia era, los acuarianos cuentan con el "ángel de la abundancia" y Salomón les pidió: "pídele al universo lo que quieres y él te lo va a dar". Número: 1359.

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Finalmente, se refirió a los signos de agua y comentó que estos tendrán sanación y resultados en todo lo que se propongan

Cáncer: Un llamado a la calma. "El mundo no se hizo en un día... si tienes paciencia la meta va a llegar" , afirmó. Número: 1729.

Un llamado a la calma. , afirmó. Número: 1729. Escorpio: Aunque hay dinero en camino, el Profesor advirtió cuidado con traiciones: "no confíe mucho las cosas ni comente porque te roban ideas" . Número: 3562.

Aunque hay dinero en camino, el Profesor advirtió cuidado con traiciones: . Número: 3562. Piscis: Una etapa de reconciliación y éxito en trámites de documentos embolatados o viajes al extranjero. Número: 0123.

Ante la duda de si alguna vez predice cosas malas, el Profesor fue enfático en su metodología: "yo busco las cosas positivas... si yo le doy a usted algo bueno, no da usted paso a que llegue algo malo". Para él, no es sugestionar, sino motivar y orientar a través de la energía.

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