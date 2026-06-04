Despedida de la Selección Colombia: el incómodo momento entre Antonella Petro y James Rodríguez

La despedida oficial de la Selección Colombia antes de emprender su viaje rumbo al Mundial de 2026 dejó una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Aunque el evento estaba pensado para respaldar al equipo nacional antes de una de las citas deportivas más importantes del planeta, un breve episodio entre James Rodríguez y Antonella Petro terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada.

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La ceremonia se llevó a cabo en la base aérea de Catam, en Bogotá, donde los jugadores convocados por Néstor Lorenzo se reunieron para recibir el tradicional acto de entrega de la bandera de la República. La delegación colombiana se preparaba para partir hacia Estados Unidos, donde tendría una última escala de preparación antes de afrontar el desafío mundialista.

Al encuentro asistieron varias personalidades relacionadas con el deporte y las instituciones nacionales. Entre ellas estuvieron el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; la ministra del Deporte, Patricia Duque; y Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, más allá de los discursos y los actos simbólicos, hubo un instante que terminó llevándose buena parte de la atención pública.

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El momento entre Antonella Petro y James Rodríguez

Mientras los futbolistas avanzaban por la fila protocolaria para recibir un sombrero vueltiao entregado por el mandatario, se produjo una situación que fue interpretada de diferentes maneras por quienes observaron las imágenes.

Según lo que se aprecia en los videos difundidos posteriormente en redes sociales, Antonella Petro habría intentado acercarse a James Rodríguez para solicitarle una fotografía. El capitán de la Selección Colombia, sin detenerse, continuó avanzando dentro del protocolo establecido para la ceremonia.

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Ese breve intercambio fue suficiente para que comenzaran todo tipo de comentarios en internet. Algunos usuarios consideraron que el volante simplemente siguió el desarrollo normal del acto oficial y evitó interrumpir el protocolo. Otros, por el contrario, interpretaron el gesto como una actitud distante frente a la petición de la joven.

Lo cierto es que las imágenes muestran que la actividad continuó con normalidad. Antonella siguió saludando cordialmente a los demás integrantes del combinado nacional mientras el evento avanzaba según lo previsto.

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Las redes sociales reaccionaron

Como suele ocurrir con cualquier episodio que involucra a figuras públicas de gran reconocimiento, las reacciones no tardaron en aparecer.

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Miles de usuarios comenzaron a compartir los videos y fotografías del momento, generando un debate que mezcló deporte, opinión pública y diferentes interpretaciones sobre lo sucedido.

Un grupo de internautas defendió a James Rodríguez argumentando que se encontraba participando en una ceremonia institucional y que detenerse para atender solicitudes personales podía alterar la dinámica establecida por los organizadores.

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Otros usuarios consideraron que el futbolista pudo haber respondido de otra manera ante la petición de Antonella Petro. Esa diferencia de opiniones impulsó aún más la viralización de las imágenes durante varias horas.

Mientras tanto, el episodio siguió creciendo en alcance a medida que nuevas cuentas replicaban el video y compartían sus propias interpretaciones.