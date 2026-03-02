MinEducación exige empleo para docentes y abre más de 9.200 plazas en colegios públicos

El Ministerio de Educación de Colombia definió una medida de empleo docente que busca terminar con la incertidumbre laboral de miles de profesores en colegios oficiales del país. Con la decisión, la cartera nacional ordenó la actualización de nombramientos de profesores que trabajaban bajo contratos temporales para vincularlos a plazas provisionales y garantizar su continuidad hasta la realización de un concurso por méritos.

La medida responde a la necesidad de mejorar la estabilidad y dignidad en el ejercicio docente, un objetivo que, según la autoridad educativa, promueve la calidad educativa y la continuidad en los procesos formativos sin interrupciones causadas por cambios constantes de contrato.

Plazas provisionales y concurso de méritos para docentes 2026

El Ministerio habilitó 9.275 puestos en plazas oficiales que implican la vinculación directa de profesores en instituciones educativas públicas de todo el territorio nacional.



Estas plazas provisionalmente vinculadas permitirán que los docentes continúen ejerciendo mientras se organiza el concurso de méritos que definirá su posición definitiva. Este concurso, se refiere a un proceso formal en el que los docentes son evaluados para obtener un puesto fijo o definitivo en el sistema educativo. Se analizan diferentes aspectos, como:



Formación académica: títulos, estudios, especializaciones.

títulos, estudios, especializaciones. Experiencia profesional: años trabajando como docente o en áreas relacionadas.

años trabajando como docente o en áreas relacionadas. Desempeño laboral: evaluaciones de su trabajo en el aula, resultados de sus estudiantes, informes de supervisión.

evaluaciones de su trabajo en el aula, resultados de sus estudiantes, informes de supervisión. Otros méritos: publicaciones, capacitaciones, participación en proyectos educativos, etc.

En este caso, los docentes están provisionalmente vinculados, es decir, tienen un puesto temporal que les permite seguir trabajando. Una vez que termine este proceso, sus plazas se definirán de manera definitiva según los puntajes y evaluaciones que obtengan.



La distribución de estos cargos contempla diversos niveles y áreas del sistema educativo con presencia en múltiples entidades territoriales del país, incluyendo:



Atención a la primera infancia.

Educación media.

Formación integral.

Orientación educativa.

Dirección docente.

La cartera nacional también instruyó a las secretarías de educación y demás entidades territoriales a ajustar la situación laboral de los profesores temporales para que sean incluidos en las plazas provisionales.



¿Cómo se aplicará la medida de las plazas provisionales para docentes?

Esta acción forma parte de una estrategia para poner fin a prácticas que generaban inestabilidad laboral, en línea con lo que el Ministerio describe como una apuesta por la estabilidad, la calidad y la dignidad en la educación en Colombia.

Según la autoridad educativa, se busca que estas plazas transitorias permitan a los docentes mantener sus labores sin interrupciones y con certeza hasta la etapa de selección definitiva mediante concurso.

Las plazas se ubicará en el concurso docente que se planea desarrollar con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en 2026, un proceso que establecerá los criterios definitivos para formalizar contratos estables de los profesores vinculados provisionalmente.

La viceministra de Educación explicó que antes de iniciar el concurso se deben actualizar algunos manuales de funciones y definir los componentes de las pruebas que formarán parte de la evaluación de los aspirantes.

Con esta medida, el gobierno nacional pretende reducir la rotación constante de docentes en colegios públicos, lo que, según argumentos oficiales, mejorará la calidad educativa y dará continuidad a los procesos de enseñanza sin la presión de renovaciones contractuales frecuentes.

De esta manera, el Ministerio de Educación exige que los docentes estén formalmente vinculados a plazas oficiales en colegios públicos de Colombia a través de esta medida que aumenta la estabilidad laboral y prepara el terreno para un concurso docente en 2026, generando expectativas en el sector educativo.

