Shakira tendría un romance con actor de exitosa serie de Netflix

El nombre de Shakira vuelve a sonar por su vida sentimental. Diferentes medios de entretenimiento aseguran que la artista barranquillera estaría vinculada sentimentalmente con el actor británico Lucien Laviscount, una versión que circula con fuerza en medios nacionales e internacionales.

De acuerdo con publicaciones de medios como El Universal, la cantante ya habría confirmado esta relación en espacios cercanos, sin embargo, aún no existe un pronunciamiento oficial público de ninguno de los dos protagonistas.

Puedes leer: Heredero estrena “Cartagena”: su nueva canción romántica ya tiene video oficial



Las primeras menciones sobre un posible vínculo sentimental aparecieron tras el lanzamiento del video musical Puntería, canción en la que Laviscount participó como protagonista. La cercanía mostrada en las imágenes llamó la atención del público y dio pie a comentarios en redes sociales.



Con el paso de los meses, algunos medios registraron encuentros entre ambos en espacios públicos fuera del ámbito laboral. Estas apariciones reforzaron la idea de un posible romance, aunque siempre desde fuentes periodísticas y sin confirmación directa en canales oficiales.

Además, la intérprete de 'Hips Don't Lie', y 'Waka Waka' no publicó mensajes al respecto en redes sociales ni ofreció entrevistas donde hable de su situación sentimental actual.

Shakira y Lucien Laviscount in NYC pic.twitter.com/c10AaCL2z3 — Shakira Daily (@shakira__daily) March 27, 2024

¿Quién es Lucien Laviscount?

Lucien Laviscount cuenta con una carrera consolidada en televisión y cine. El actor británico alcanzó reconocimiento global gracias a su participación en series internacionales, entre ellas Emily in Paris, donde interpretó a un personaje recurrente que amplió su visibilidad.

Publicidad

Su trabajo en el video Puntería marcó el primer vínculo profesional con Shakira y desde ese momento, su nombre comenzó a asociarse con la cantante en el plano personal.

Puedes ver: VIDEO: Yailín 'La más viral' tuvo un momento de pánico en medio de Premios Lo Nuestro

Publicidad

Además de su paso por Emily in Paris, Lucien Laviscount también participó en producciones británicas y estadounidenses que fortalecieron su perfil internacional.

Su trayectoria incluye papeles en series juveniles, dramas y comedias, lo que le permitió construir una imagen versátil dentro de la industria audiovisual.

Fuera de la actuación, mantiene una presencia activa en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su trabajo y proyectos creativos, aunque cuida los detalles relacionados con su vida personal.

Lucien Laviscount y Shakira Foto: tomada de YouTube

Por otra parte, la posible relación generó múltiples reacciones entre seguidores de la artista. Muchos comentarios reflejan curiosidad y expectativa por una nueva etapa personal, mientras otros se limitan a seguir atentos a la información que difunden los medios.

No obstante, Shakira continúa enfocada en su carrera musical, con lanzamientos recientes y compromisos internacionales que mantienen su agenda activa. Su vida privada, como en otras ocasiones, permanece manejada con discreción frente a la opinión pública.

Mira también: Nuevo novio de Shakira sería exitoso actor de Netflix