VIDEO: Yailín 'La más viral' tuvo un momento de pánico en medio de Premios Lo Nuestro

La artista dominicana, Yailín La Más Viral, que siempre parece tener el control absoluto en sus redes sociales, se encontró cara a cara con el miedo escénico en la gala de Premio Lo Nuestro.

Si estuviste pegado a la pantalla, pudiste notar que algo no iba bien desde que Yailín pisó las tablas.

Puedes leer: "Podría estar preso": Hernán Orjuela confiesa consecuencias de bromas en 'También Caerás'



Ella no estaba sola; la acompañaba el carismático dúo cubano Gente de Zona, quienes parecían ser el soporte ideal para esta misión de presentar una de las categorías más esperadas de la noche.



Sin embargo, la presión de las luces y el teleprompter le jugaron una mala pasada que nadie vio venir. La intérprete comenzó a mostrar signos claros de incomodidad casi de inmediato.

Parecía que el aire le faltaba y las pausas que hacía al intentar leer las líneas que dictaba la pantalla eran forzadas.

No era solo un tropiezo con una palabra; era un bloqueo emocional que la dejó paralizada por unos segundos que parecieron una eternidad para la audiencia.

El punto crítico llegó cuando tuvo que abrir el sobre de la categoría “Mezcla Perfecta”. El nombre de los ganadores era el tema "Que me quiera má", una colaboración de Marc Anthony y Wisin.

Publicidad

Puedes leer: Ella es la mujer que conquistó a Gian Marco, el jurado de A Otro Nivel; ¿tienen hijos?

Pero al momento de anunciar al ganador, Yailín se detuvo a mitad del nombre del salsero, como si las letras se hubieran borrado frente a sus ojos.

Publicidad

El silencio en el recinto fue tal que el propio Marc Anthony, sentado entre el público, empezó a mirar a todos lados sin entender si debía subir o no al escenario.

Por suerte para ella, los chicos de Gente de Zona demostraron por qué son veteranos en esto.

Con un profesionalismo envidiable, uno de ellos tomó la batuta, terminó de leer el nombre de la canción y confirmó que Marc Anthony y Wisin eran los dueños del galardón. Fue el salvavidas que Yailín necesitaba para no hundirse en ese mar de nervios que ya era evidente para todos.

¡Una mezcla verdaderamente perfecta! 🎶 Marc Anthony y Wisin se alzaron con el galardón a "La Mezcla Perfecta del Año" por su éxito "Que me quiera ma'".



El anuncio estuvo a cargo de la dominicana Yailin "La Más Viral", quien con mucha energía entregó la estatuilla al artista. Al… pic.twitter.com/ZPA1g14LCT — Diario Libre (@DiarioLibre) February 20, 2026

Marc Anthony, lejos de mostrarse molesto o generar un ambiente pesado, subió al escenario y decidió darle un giro a la situación con esa chispa que lo caracteriza.

Entre risas, le confesó al público que él mismo estaba distraído hablando con alguien cuando mencionaron su nombre, lo que explicaba su cara de confusión.

Publicidad

Incluso admitió, según relata el equipo de redacción de De Último Minuto, que su fuerte definitivamente es cantar y no la oratoria frente a las cámaras.

A pesar de este bache que le cortó el ritmo, no puedes negar que la presencia de Yailín en un evento de esta magnitud subraya que su carrera está en un punto de proyección internacional imparable.

Publicidad

Aunque los nervios le jugaron una mala pasada, sus seguidores no tardaron en defenderla en redes, recordando que enfrentarse a un escenario de ese calibre es un reto inmenso para cualquier figura en ascenso.