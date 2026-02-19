Ella es la mujer que conquistó a Gian Marco, el jurado de A Otro Nivel; ¿tienen hijos?

El cantautor peruano Gian Marco Zignago, conocido por su trayectoria musical y su papel como jurado en el reality 'A Otro Nivel' de Caracol Televisión, vive una nueva etapa sentimental junto a Juliana Molina, artista colombiana con quien comparte su vida y parte de su historia personal.

Aunque Gian Marco mantuvo por muchos años una vida privada reservada, decidió revelar su relación con Juliana en 2022 a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la nombró simplemente como “Ella” en una publicación a su lado, dejando claro que se trata de su pareja actual.

¿Quién es Juliana Molina?

Juliana Molina, de 37 años, es cantante, actriz y diseñadora colombiana. Su primer acercamiento al público en Perú fue cuando participó en la segunda temporada de La Voz Perú, interpretando la icónica canción Eclipse total del amor, lo que le permitió ganarse el cariño del público pese a no resultar ganadora.



En televisión fue destacada por jurados como Eva Ayllón y José Luis Rodríguez ‘El Puma’, quienes voltearon sus sillas por su voz, y Molina decidió integrar el equipo de ‘El Puma’.



Además de su carrera musical y su incursión en la actuación, Juliana creó su propia marca de trajes de baño, enfocada en diseños artesanales que celebran la figura femenina.

Aunque ambos han compartido fotografías juntos en redes sociales desde hace algún tiempo, no hubo una confirmación pública de su relación hasta que Gian Marco lo hizo oficial en Instagram en 2022.

Esta relación marca una etapa distinta en la vida del cantautor, quien después de cerrar una unión de más de dos décadas con Claudia Moro, madre de sus tres hijos, optó por hacer pública su nueva faceta sentimental.

El artista peruano y Juliana Molina mantienen un vínculo visible y cercano, con apariciones conjuntas en actos públicos y publicaciones que reflejan apoyo mutuo y cercanía personal.

Antes de este romance, Gian Marco sostuvo un matrimonio de largo aliento con Claudia Moro, del cual nacieron Nicole, Fabián y Abril. La separación llamó la atención de sus seguidores, debido a la imagen de estabilidad que la pareja proyectó durante años.



¿Quiénes son los jurados de 'A Otro Nivel'?

En la temporada 2026 del reality musical A Otro Nivel, el panel de jurados está conformado por el productor y compositor Kike Santander, el cantautor colombiano Felipe Peláez y el músico peruano Gian Marco, quienes evaluarán a los participantes y aportarán su experiencia artística al programa.

El jurado de A Otro Nivel combina trayectorias internacionales y conocimiento del mercado latino. Kike Santander aporta su experiencia como productor de grandes éxitos, Felipe Peláez ofrece una mirada cercana a la música popular y al talento emergente, mientras Gian Marco suma criterio artístico y sensibilidad interpretativa. Juntos evalúan técnica, puesta en escena y proyección comercial, claves para definir a los concursantes con mayor potencial.

