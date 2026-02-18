Quiénes son los jurados y la nueva presentadora de A Otro Nivel 2026

Desde este miércoles 18 de febrero de 2026 comenzó una nueva temporada del reality musical A Otro Nivel, uno de los formatos más reconocidos de la televisión nacional.

En su cuarta edición, el programa llega con una mesa de jurados renovada y un cambio importante en la presentación, con el objetivo de darle un aire distinto a la competencia entre cantantes profesionales.

La producción decidió reunir a tres artistas con perfiles muy diferentes, pero con amplio recorrido en la industria musical. El primero de ellos es Kike Santander, quien regresa al programa tras haber participado en temporadas anteriores.

Santander es compositor y productor con trayectoria internacional, conocido por su trabajo con artistas de distintos géneros y por su criterio técnico al evaluar afinación, puesta en escena y proyección artística.

Su presencia representa continuidad dentro del formato y una voz autorizada para tomar decisiones sobre el rendimiento de los participantes.

El segundo jurado es el cantante colombiano Felipe Peláez, quien se estrena como juez en este tipo de concursos. Peláez llega al panel después de años de carrera como intérprete, compositor y figura destacada del vallenato y la música popular.

Desde su rol, se espera que aporte una mirada cercana a la experiencia del escenario, enfocada en la interpretación, el manejo del público y la construcción de una carrera artística desde la competencia.

Quiénes son los jurados y la nueva presentadora de A Otro Nivel

El tercer integrante es el cantautor peruano Gian Marco, quien participa por primera vez en un programa de la televisión colombiana. Su trayectoria incluye premios internacionales y una amplia producción musical como autor y productor.

En ‘A Otro Nivel’ 2026, Gian Marco aporta un enfoque artístico más amplio, con énfasis en la identidad musical, la narrativa de cada canción y el desarrollo de una propuesta sólida para los concursantes.

Además del jurado, uno de los cambios más visibles de esta temporada está en la conducción. Tras tres ediciones lideradas por Paulina Vega, la producción eligió a Cristina Hurtado como la nueva presentadora del programa. La antioqueña asume el reto de guiar cada emisión, presentar a los participantes y mantener el ritmo del concurso. Su experiencia en formatos de entretenimiento y concursos fue clave para su llegada al escenario principal del reality.

El programa, original de Caracol Televisión, mantiene su esencia como competencia entre cantantes profesionales, pero introduce ajustes en su dinámica.

La interacción entre jurados tiene ahora mayor peso, y las devoluciones buscan ser más detalladas para que el público entienda los criterios de evaluación. La conducción también adopta un estilo más cercano con los concursantes, acompañándolos en cada fase del proceso.

La combinación de Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco define el tono de esta cuarta temporada: experiencia técnica, visión de intérprete y enfoque artístico internacional. A esto se suma la presencia de Cristina Hurtado, que marca una nueva etapa en la forma de presentar el programa.