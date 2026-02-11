Cuándo se estrena A Otro Nivel en Caracol y a qué hora podrás verlo

Caracol Televisión confirmó el regreso de A Otro Nivel, uno de los concursos musicales más recordados de la televisión colombiana. El programa llegará nuevamente a la pantalla el martes 18 de febrero, en el horario de las 8:00 de la noche, y ocupará un espacio clave dentro de la franja prime del canal.

Este reality se caracteriza por enfocarse en cantantes con experiencia profesional, lo que lo diferencia de otros formatos musicales que priorizan talentos aficionados. Según información oficial de Caracol Televisión, en esta nueva temporada el canal presenta una propuesta renovada que busca captar la atención del público con dinámicas distintas y una competencia más estratégica.

Uno de los principales cambios consiste en la forma de competir. De acuerdo con lo explicado por el canal, en lugar de presentaciones completamente individuales, los participantes deberán conformar equipos de cuatro integrantes, donde la coordinación, el estilo musical y la puesta en escena serán determinantes para avanzar.



Jurados, presentadora y premio de 'A Otro Nivel'

La nueva temporada contará con un jurado conformado por figuras reconocidas de la industria musical. Kike Santander, productor y compositor con trayectoria internacional, aportará su visión técnica y comercial. Felipe Peláez, cantante colombiano, evaluará aspectos interpretativos y de conexión con el público. Gian Marco, músico peruano de amplia carrera, sumará su experiencia como compositor y productor.



La conducción del programa estará a cargo de Cristina Hurtado, quien asumirá el reto de liderar este formato musical en horario estelar. Su papel será clave para conectar con los participantes y guiar a la audiencia a lo largo de la competencia.

En cuanto al premio, el grupo ganador recibirá 600 millones de pesos, además de la posibilidad de realizar una gira musical, lo que representa una oportunidad concreta para consolidar una carrera artística dentro y fuera del país.

Con este regreso, A Otro Nivel se perfila como una de las apuestas más fuertes de Caracol Televisión para el inicio del año, combinando talento, espectáculo y competencia. El estreno del 18 de febrero marcará el inicio de una nueva etapa para el formato, con expectativas altas tanto para el canal como para los seguidores del reality musical.

Desde Caracol Televisión, el concurso se presenta como una plataforma que combina entretenimiento y proyección profesional. La producción resalta la importancia de la disciplina, el trabajo en equipo y la preparación técnica como factores clave dentro de la competencia, elementos que definen el rumbo de cada grupo a lo largo de las diferentes etapas del reality.

