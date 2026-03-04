¿Qué pasa si Nacional gana, pierde o empata ante Millonarios en Copa Sudamericana?

El fútbol colombiano se paraliza este 4 de marzo con una edición internacional del clásico entre Atlético Nacional y Millonarios. En el marco de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, el Atanasio Girardot es el escenario donde se define qué equipo representará a Colombia en la fase de grupos y quién se quedará con las manos vacías a nivel continental.

Tras el movido inicio de la llave, las calculadoras están encendidas y los hinchas se preguntan cuáles son los resultados exactos que necesita el "Verdolaga" para seguir con vida en "La Gran Conquista".

Victoria de Atlético Nacional

Si Atlético Nacional vence a Millonarios en el partido del 4 de marzo, asegurará su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, ya que se trata de un duelo de eliminación directa en la fase previa.

En caso de perder, quedará fuera del torneo y dejarará de recibir el premio económico, que como mínimo sería de 900.000 dólares.

¿Qué pasa si hay empate? (La ruta de los penales)

Este es el punto que más genera confusión entre los aficionados. Al ser un enfrentamiento a partido único, si el marcador termina igualado al sonar el pitazo final (0-0, 1-1 o cualquier empate), el clasificado se definirá mediante los tiros desde el punto penal.

Es importante destacar que en esta instancia no existe el tiempo extra ni la prórroga. Los jugadores pasarán directamente de los 90 minutos a la tanda de penales.

Además, cabe recordar que la regla del "gol de visitante" fue abolida por la CONMEBOL hace temporadas, por lo que un empate con goles no beneficia a ninguno de los dos equipos; la igualdad conduce irremediablemente a la definición desde los doce pasos.

Derrota de Atlético Nacional

Una derrota en casa significaría la eliminación inmediata de Atlético Nacional de la competición internacional. Al no haber un partido de vuelta ni una fase de grupos previa, perder este encuentro deja al club sin participación en torneos continentales por el resto de 2026.

Este fracaso deportivo obligaría al equipo a replantear sus objetivos y enfocar todo su potencial exclusivamente en la Liga BetPlay y la Copa Colombia, perdiendo la vitrina internacional para sus jugadores y el millonario ingreso por derechos de televisión que otorga la fase de grupos.

