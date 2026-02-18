¡A Otro Nivel cambia las reglas! Estos serán los nuevos ajustes que tendrá el programa

En una reciente charla en El Klub de La Kalle, el equipo de A Otro Nivel soltó las primicias de lo que será esta temporada, y te aseguro que los cambios te van a dejar con la boca abierta.

Olvida lo que sabías del formato anterior; aquí la competencia sube de tono con ajustes estructurales que buscan medir no solo el talento vocal, sino la resistencia humana y la capacidad de trabajar en equipo.

El cambio más radical es la formación de cuartetos. Ya no verás a los artistas luchando solos desde el inicio. Según explicó Kike Santander en la entrevista, "se le ocurrió a Caracol una idea brillante que es unirlos de a cuatro".



Esto no es solo música; es un experimento social. Imagínate a cuatro profesionales, cada uno con años de carrera y personalidades fuertes, obligados a ponerse de acuerdo.



El maestro Santander lo tiene claro: "Ahí va a haber un factor humano de interacción personal que le se le suma a la parte artística". Verás líderes, conciliadores y, por supuesto, personajes conflictivos que darán mucho de qué hablar.

Pero la presión no termina ahí. Si tu favorito queda "en peligro", tendrá que enfrentarse a los "Estudios Dit". ¿De qué se trata? Es un espacio de inmersión total donde los concursantes se encierran por 24 horas para ensayar y procesar lo que falló.

Es un lugar donde, según los invitados en La Kalle, puede pasar de todo: "Hay ensayos, hay reflexión, hay romances, hay cámaras y hasta bikinis".

Es un entorno diseñado para elevar el nivel bajo una presión constante, donde los "trapitos al sol" seguramente saldrán a relucir mientras las cámaras graban cada movimiento.

La interacción con el público también dio un giro de 180 grados. Ahora, los que están en la cuerda floja deben salir a la vida real. Tendrán que realizar conciertos sorpresa en lugares como plazas de mercado, centros comerciales o calles transitadas.

Aquí no hay filtros de estudio; es el artista frente al "pueblo" soberano. Lo mejor es que tú tendrás el control total: el público podrá votar de inmediato escaneando un código QR para salvar a su preferido.

Como bien dijo la presentadora Cristina Hurtado, "el público realmente es el juicio más honesto, el más genuino, el más exigente".

Esta temporada promete ser una escuela tanto para los participantes como para el equipo. Cristina, quien se estrena en esta casa periodística, comentó sobre su llegada a Caracol:

"Este Caracol me venía haciendo ojitos ya hace algunos añitos". Ella resalta que el formato es original del canal y que el nivel de detalle es minucioso. Si buscas algo impactante, ten presente lo que advierte el jurado:

"Lo que se viene musicalmente hablando yo no creo que exista ni siquiera en otra parte del mundo en televisión". La cita es a las 8 de la noche para que no te pierdas ni un segundo de esta evolución musical.

Mira la entrevista completa aquí: