Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: CASO KEVIN ACOSTA
ÚLTIMO MENSAJE DE UNIVERSITARIO DEL BOSQUE
ZAMBRANO, GANADOR DEL DESAFÍO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / ¡A Otro Nivel cambia las reglas! Estos serán los nuevos ajustes que tendrá el programa

¡A Otro Nivel cambia las reglas! Estos serán los nuevos ajustes que tendrá el programa

Prepárate para los giros que cambiarán el juego y la nueva forma en que tú serás parte de esta gran historia en Caracol Televisión.

¡A Otro Nivel cambia las reglas! Estos serán los nuevos ajustes que tendrá el programa
¡A Otro Nivel cambia las reglas! Estos serán los nuevos ajustes que tendrá el programa
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

En una reciente charla en El Klub de La Kalle, el equipo de A Otro Nivel soltó las primicias de lo que será esta temporada, y te aseguro que los cambios te van a dejar con la boca abierta.

Olvida lo que sabías del formato anterior; aquí la competencia sube de tono con ajustes estructurales que buscan medir no solo el talento vocal, sino la resistencia humana y la capacidad de trabajar en equipo.

El cambio más radical es la formación de cuartetos. Ya no verás a los artistas luchando solos desde el inicio. Según explicó Kike Santander en la entrevista, "se le ocurrió a Caracol una idea brillante que es unirlos de a cuatro".

Esto no es solo música; es un experimento social. Imagínate a cuatro profesionales, cada uno con años de carrera y personalidades fuertes, obligados a ponerse de acuerdo.

Te puede interesar

  1. Rata y Valentina habla sobre si esperan recibir parte del premio de Zambrano en el Desafío Siglo XXI
    Desafío Siglo XXI
    Foto: Caracol Televisión y Desafío
    Entretenimiento

    Rata y Valentina hablan del premio de Zambrano tras el Desafío, ¿esperan que les de plata?

  2. Rata despeja dudas y confirma la millonada que le entregará a Valentina tras el Desafío
    Rata despeja dudas y confirma la millonada que le entregará a Valentina tras el Desafío
    Foto: Desafío
    Entretenimiento

    Rata dice cuánto dinero le dará a Valentina tras ganar El Desafío; resultó ser menos

El maestro Santander lo tiene claro: "Ahí va a haber un factor humano de interacción personal que le se le suma a la parte artística". Verás líderes, conciliadores y, por supuesto, personajes conflictivos que darán mucho de qué hablar.

Pero la presión no termina ahí. Si tu favorito queda "en peligro", tendrá que enfrentarse a los "Estudios Dit". ¿De qué se trata? Es un espacio de inmersión total donde los concursantes se encierran por 24 horas para ensayar y procesar lo que falló.

Es un lugar donde, según los invitados en La Kalle, puede pasar de todo: "Hay ensayos, hay reflexión, hay romances, hay cámaras y hasta bikinis".

Publicidad

Es un entorno diseñado para elevar el nivel bajo una presión constante, donde los "trapitos al sol" seguramente saldrán a relucir mientras las cámaras graban cada movimiento.

La interacción con el público también dio un giro de 180 grados. Ahora, los que están en la cuerda floja deben salir a la vida real. Tendrán que realizar conciertos sorpresa en lugares como plazas de mercado, centros comerciales o calles transitadas.

Te puede interesar

  1. Cuánta plata ganó Zambrano en el Desafío
    Cuánta plata ganó Zambrano en el Desafío
    /Foto: Desafío
    Farándula

    Cifra exacta de plata que ganó Zambrano en el Desafío; más de lo pensado

  2. Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI
    Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI
    /Foto: Caracol Televisión
    Farándula

    Desafío Siglo XXI: Zambrano y Miryan remontan y se coronan campeones

Publicidad

Aquí no hay filtros de estudio; es el artista frente al "pueblo" soberano. Lo mejor es que tú tendrás el control total: el público podrá votar de inmediato escaneando un código QR para salvar a su preferido.

Como bien dijo la presentadora Cristina Hurtado, "el público realmente es el juicio más honesto, el más genuino, el más exigente".

Esta temporada promete ser una escuela tanto para los participantes como para el equipo. Cristina, quien se estrena en esta casa periodística, comentó sobre su llegada a Caracol:

"Este Caracol me venía haciendo ojitos ya hace algunos añitos". Ella resalta que el formato es original del canal y que el nivel de detalle es minucioso. Si buscas algo impactante, ten presente lo que advierte el jurado:

"Lo que se viene musicalmente hablando yo no creo que exista ni siquiera en otra parte del mundo en televisión". La cita es a las 8 de la noche para que no te pierdas ni un segundo de esta evolución musical.

Mira la entrevista completa aquí:

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

A otro nivel

Caracol Televisión

Reality Show