La Kalle  / Entretenimiento  / Rata y Valentina hablan del premio de Zambrano tras el Desafío, ¿esperan que les de plata?

Rata y Valentina hablan del premio de Zambrano tras el Desafío, ¿esperan que les de plata?

El finalista de el reconocido programa de televisión habló sin rodeos sobre si el campeón debe compartir los 600 millones y dejó clara su postura tras la gran final.

Rata y Valentina habla sobre si esperan recibir parte del premio de Zambrano en el Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI
Foto: Caracol Televisión y Desafío
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Después de la gran final de Desafío Siglo XXI, uno de los participantes más comentados fue Rata, quien dio su opinión junto con Valentina acerca de si el ganador Zambrano con su compañera Miryan compartiría o no parte del premio de $600 millones de pesos que recibieron por ganar la prueba final.

El reality entrega dos partes del premio total de $1 200 millones: 600 millones se otorgan quienes ganan la prueba del Box Negro, y otros 600 millones se entregan a quienes llegan primero a Cartagena de Indias al final del juego.

Puedes leer: Rata dice cuánto dinero le dará a Valentina tras ganar El Desafío; resultó ser menos

¿Zambrano y Miryan van a compartir su premio con Rata y Valentina?

Teniendo en cuenta lo anterior, en ese primer bloque, Rata y Valentina obtuvieron la victoria, mientras que en la prueba final el título fue para Zambrano y Miryan.

Tras la final, Rata fue consultado sobre si considera probable que Zambrano comparta su parte del premio con ellos.

El participante respondió directamente: “Creo que con lo sucedido cada uno se da por bien servido porque cada uno se llevó el 50 % del premio. El 50 %, el 50 % ellos. Ellos la insignia en la copa, pero creo que ya”.

Con esas palabras dejó claro que no espera que el competidor ganador tenga un gesto económico con los demás finalistas.

Rata también explicó que si él hubiera sido quien obtuvo el premio total, tenía en mente la idea de dar dinero a otros participantes. Según contó, habría pensado en entregar 30 millones de pesos a cada uno de sus excompañeros.

Puedes leer: Cuánto le dará Zambrano a Myrian luego de ganar el Desafío, ¿cumplirá la promesa?

Por su parte, Valentina mencionó que si ellos hubieran ganado, habría dado 10 millones de pesos a cada uno de los finalistas incluidos Zambrano y Miryan como un acto de reciprocidad.

En contraste, su expectativa sobre lo que hará Zambrano fue más realista: considera que cada participante debe quedarse con lo que ganó sin obligar a compartir.

Hasta el momento, no hay declaraciones públicas de Zambrano o Miryan sobre compartir parte de su premio con Rata y Valentina, por lo que la posición de Rata queda como una percepción abierta en torno a la naturaleza competitiva del juego y las expectativas de solidaridad entre participantes.

Mira también este video: Desafío Siglo XXI: ¿Zambrano no pero Rata si? Se calentó todo en El Klub

