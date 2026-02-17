Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: CASO KEVIN ACOSTA
CAÍDA MUNDIAL DE YOUTUBE
ZAMBRANO, GANADOR DEL DESAFÍO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Daniel Daza destapa quién ganará el Desafío, ¿Rata y Valentina o Zambrano y Miryam?

Daniel Daza destapa quién ganará el Desafío, ¿Rata y Valentina o Zambrano y Miryam?

En El Klub de La Kalle, Daniel Daza reveló el horóscopo chino de los finalistas del Desafío y, además, anticipó quién será el participante que levantará la copa.

Daniel Daza destapa quién ganará el Desafío, ¿Rata y Valentina o Zambrano y Miryam?
Daniel Daza destapa quién ganará el Desafío, ¿Rata y Valentina o Zambrano y Miryam?
Foto: Caracol Tv
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

La espera terminó. Si quieres saber quién pondrá su nombre en la copa del Desafío, Daniel Daza ya dictó sentencia en El Klub de La Kalle.

Según el astrólogo, el destino de los finalistas está escrito en sus cartas astrales y la balanza se inclina totalmente hacia un lado por una cuestión de elementos y compatibilidad. Prepárate porque, según Daza, “Rata y Valentina van a poner su nombre en la copa el día de hoy”.

Puedes leer: Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco

La explicación de Daniel es fascinante. Ambos participantes son del signo Piscis, lo que los convierte en un dúo dinámico de agua.

En la entrevista, Daza explicó que los Piscis son seres que “se dejan llevar mucho más por esa emoción, por esa dulzura, por ese tema más intuitivo”.

Te puede interesar

  1. La suma que se llava a casa el ganador del 'Desafío Siglo XXI'
    'Desafío Siglo XXI'
    Foto: Instagram @desafiocaracol
    Entretenimiento

    Esta es la jugosa suma que se llevaría a casa el ganador del 'Desafío Siglo XXI'

  2. La decisión de Rata con el dinero si gana el Desafío
    La decisión de Rata con el dinero si gana el Desafío
    /Foto: Desafío
    Entretenimiento

    La decisión de Rata con el dinero si gana el Desafío, ¿traición a Valentina?

Al ser del mismo signo, su compatibilidad es altísima; son como "dos pescaditos" nadando en la misma dirección. Además, estamos en el año de los signos de agua, un ciclo de éxito que no se repetirá para ellos hasta el 2038.

En la otra cara de la moneda están Zambrano y Miryam, y aquí la cosa se complica. Zambrano es Capricornio (tierra) y Miryam es Géminis (aire).

Daniel no fue nada sutil al describir esta unión: “entre la tierra y el aire... hay un polvero”. Según el experto, “no hay mucha compatibilidad” entre ellos y eso se nota en la falta de sintonía como equipo.

Publicidad

Para ellos, el consejo es que “tienen que trabajar en su carácter”, ya que la inflexibilidad de Capricornio y la versatilidad de Géminis chocan constantemente.

Te puedes interesar

  1. Zambrano del Desafío: así fue la muerte de su padre
    Zambrano del Desafío: así fue la muerte de su padre
    /Foto: Caracol Televisión
    Farándula

    Zambrano, del Desafío, con dolor y dificultades tras el fallecimiento de su padre

  2. ¿Qué harán Zambrano y Miryan con el dinero si ganan el Desafío Siglo XXI?
    ¿Qué harán Zambrano y Miryan con el dinero si ganan el Desafío Siglo XXI?
    /Foto: Caracol Televisión, redes sociales Zambrano
    Farándula

    La estrategia "indígena" de Zambrano para ganar el Desafío, ¿qué hará con el premio?

Sin embargo, aquí viene el giro que nadie se esperaba. Aunque Rata y Valentina se lleven el cheque y el trofeo, el "éxito después del éxito" podría ser para sus rivales.

Publicidad

Daza soltó una bomba en La Kalle: “quienes mejor se van a disfrutar el éxito, la fama... va a ser precisamente... Zambrano y Miryam”.

Según él, ellos son los que mejor sabrán capitalizar el tema mediático y aprovechar las puertas que se abran tras salir de Caracol Televisión.

Así que, si eres fan de Rata, celebra hoy su triunfo basado en la intuición y la nobleza de su signo de agua. Pero si apoyas a Zambrano, no te desanimes, porque según los astros, su verdadera victoria comienza mañana, cuando las luces del box se apaguen y empiece el juego de la fama.

Escucha la entrevista completa aquí:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Desafío

Daniel Daza

Farándula

Chismes

Predicciones