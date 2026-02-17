Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: CASO KEVIN ACOSTA
PSICOFONÍA DE YEISON JIMÉNEZ
MUERTE DE KEVIN ACOSTA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco

Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco

El astrólogo Daniel Daza visitó La Kalle y soltó verdades sobre estos tres artistas colombianos. Descubre por qué el éxito de unos depende de un receso.

Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco
Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco
Foto: Redes de Karol G, Luis Alfonso y J Balvin
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Si creías que el éxito de tus artistas favoritos era pura suerte, Daniel Daza te sacará del error. En su reciente paso por El Klub de La Kalle, el astrólogo analizó el panorama para los pesos pesados de la música y la cosa se puso seria.

Si eres fan de Luis Alfonso, prepárate: para él viene un año de decisiones radicales. Según Daniel, el artista necesita mucha más disciplina de la que ha mostrado y la bomba es que podría cambiar su equipo de trabajo para poder avanzar al siguiente nivel.

Pero si lo de Luis Alfonso te suena a trabajo duro, lo de "La Bichota" te va a dejar pensando. Karol G, que no ha parado de brillar, entra en un ciclo diferente.

Daza asegura que este año la veremos mucho más calmada, casi en una especie de pausa necesaria. No esperes grandes innovaciones o lanzamientos que rompan el molde, porque para ella “vienen cosas no tan nuevas” y lo que realmente le piden los astros es un receso.

Te puede interesar

  1. Daniel Daza revela quién podría quedar como presidente de Colombia en 2026
    Daniel Daza revela quién podría quedar como presidente de Colombia en 2026
    Foto: AFP y Labs.google
    Horóscopo

    Daniel Daza revela quién podría quedar como Presidente de Colombia en 2026: "Ventaja"

  2. Daniel Daza revela guía astrológica de cada signo en el 2026: "Año del gran revolcón"
    Daniel Daza revela guía astrológica de cada signo en el 2026: "Año del gran revolcón"
    Foto: Redes de Daniel Daza y Labs.google
    Horóscopo

    Daniel Daza revela guía astrológica de cada signo en el 2026: "Año del gran revolcón"

Sí, así como lo lees: hasta las reinas necesitan parar para no quemarse.

Por otro lado, el panorama para J Balvin tiene un tono de advertencia. El "Niño de Medellín" se enfrenta a su propia personalidad. Daniel fue muy claro en La Kalle al decir que el cantante tiene que bajarle a la intensidad de su ego si quiere que las cosas fluyan.

El consejo astral es directo: “tiene que ser menos terco y testarudo”. Si Balvin no flexibiliza su postura, el año del Caballo (que es el que rige actualmente) le podría poner las cosas cuesta arriba.

Publicidad

Recuerda que estamos en un año de mucho movimiento, influenciado por el horóscopo chino. Daniel explicó en la entrevista que el éxito este año depende de cómo te lleves con la energía del Caballo.

Te puede interesar

  1. Álvaro Uribe Vélez, expresidente
    Astrólogo habla sobre la salud de Álvaro Uribe Vélez para 2026
    Foto: captura de video Instagram de Álvaro Uribe Vélez e ImageFX
    Virales

    Daniel Daza lanza dura predicción sobre salud de Uribe para 2026: "se le va su mejor año”

  2. Las predicciones de Daniel Daza para Karol G
    Las predicciones de Daniel Daza para Karol G
    /Fotos: Instagram @Karolg @danieldazatv
    Farándula

    “Lo que hemos visto hasta ahora no es nada”; Daniel Daza habla de lo que le espera a Karol G

Si eres como J Balvin y te encierras en tu propia terquedad, vas a chocar. En cambio, si aplicas la disciplina que le falta a Luis Alfonso o te tomas el descanso que requiere Karol G, podrías surfear la ola.

Publicidad

Esta entrevista en El Klub de La Kalle dejó claro que el 2026 no perdona a los que no saben leer sus propios ciclos. Ya sea por falta de equipo o por exceso de orgullo, las estrellas están avisando.

Así que, si tú también sientes que estás en un punto muerto, mira el ejemplo de estos grandes: a veces, retroceder un paso o cambiar a quienes te rodean es la única forma de ganar la carrera.

Escucha la entrevista completa aquí:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Daniel Daza

Luis Alfonso

Karol G

J Balvin

Predicciones

Farándula

Cantantes de musica popular