Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco

Si creías que el éxito de tus artistas favoritos era pura suerte, Daniel Daza te sacará del error. En su reciente paso por El Klub de La Kalle, el astrólogo analizó el panorama para los pesos pesados de la música y la cosa se puso seria.

Si eres fan de Luis Alfonso, prepárate: para él viene un año de decisiones radicales. Según Daniel, el artista necesita mucha más disciplina de la que ha mostrado y la bomba es que podría cambiar su equipo de trabajo para poder avanzar al siguiente nivel.

Pero si lo de Luis Alfonso te suena a trabajo duro, lo de "La Bichota" te va a dejar pensando. Karol G, que no ha parado de brillar, entra en un ciclo diferente.



Daza asegura que este año la veremos mucho más calmada, casi en una especie de pausa necesaria. No esperes grandes innovaciones o lanzamientos que rompan el molde, porque para ella “vienen cosas no tan nuevas” y lo que realmente le piden los astros es un receso.



Sí, así como lo lees: hasta las reinas necesitan parar para no quemarse.

Por otro lado, el panorama para J Balvin tiene un tono de advertencia. El "Niño de Medellín" se enfrenta a su propia personalidad. Daniel fue muy claro en La Kalle al decir que el cantante tiene que bajarle a la intensidad de su ego si quiere que las cosas fluyan.

El consejo astral es directo: “tiene que ser menos terco y testarudo”. Si Balvin no flexibiliza su postura, el año del Caballo (que es el que rige actualmente) le podría poner las cosas cuesta arriba.

Recuerda que estamos en un año de mucho movimiento, influenciado por el horóscopo chino. Daniel explicó en la entrevista que el éxito este año depende de cómo te lleves con la energía del Caballo.

Si eres como J Balvin y te encierras en tu propia terquedad, vas a chocar. En cambio, si aplicas la disciplina que le falta a Luis Alfonso o te tomas el descanso que requiere Karol G, podrías surfear la ola.

Esta entrevista en El Klub de La Kalle dejó claro que el 2026 no perdona a los que no saben leer sus propios ciclos. Ya sea por falta de equipo o por exceso de orgullo, las estrellas están avisando.

Así que, si tú también sientes que estás en un punto muerto, mira el ejemplo de estos grandes: a veces, retroceder un paso o cambiar a quienes te rodean es la única forma de ganar la carrera.

Escucha la entrevista completa aquí: