Daniel Daza revela quién podría quedar como Presidente de Colombia en 2026: "Ventaja"

El 2026 será un año histórico para la política colombiana, no solo por la contienda electoral, sino porque astrológicamente el país atraviesa su "mejor año" en un ciclo de 12 años.

Según Daniel Daza, reconocido astrólogo, Colombia está regida por el signo de Cáncer y recibirá la visita de Júpiter —el planeta de la expansión y la fortuna— hasta el 30 de junio de 2026.

Puedes leer: Daniel Daza revela guía astrológica de cada signo en el 2026: "Año del gran revolcón"



Esto sugiere que, independientemente de la corriente política, el presidente electo tendrá un periodo de 12 años de prosperidad por delante para la nación, así lo explicó Daza para El Klub de La Kalle.



¿Quién podría ser el próximo presidente de Colombia?

La clave para identificar al próximo ganador reside en el elemento zodiacal de los candidatos. Según las proyecciones, el universo favorecerá a los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) hasta finales de junio de 2026.



Esto coloca en una posición de ventaja competitiva a figuras como Iván Cepeda, quien al ser del signo Escorpio, se encuentra en su mejor momento para liderar procesos de transformación y revolución.

Por otro lado, figuras que pertenecen al elemento fuego, como Abelardo de la Espriella (Leo), podrían enfrentar un obstáculo temporal: su mejor ciclo astrológico comienza después del 30 de junio de 2026, lo que significa que las elecciones no coinciden con su pico de máxima energía favorable.

En contraste, otras candidatas como Paloma Valencia, al estar vinculadas a elementos que pueden subir con fuerza en este periodo, mantienen una ventaja estratégica en las encuestas y la contienda.

Este análisis recuerda lo sucedido en las elecciones anteriores, donde la predicción acertó al señalar que la final sería entre dos signos de Aries (Petro y Rodolfo Hernández), ganando quien tuviera mejor aspecto astral.

Publicidad

Puedes leer:Horóscopo Chino 2026: Los signos que tendrán más dinero y cuáles deben tener cuidado

Para 2026, la "Luna Negra" o Lilith jugará un papel crucial, especialmente para los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), quienes enfrentarán crisis y verdades incómodas que saldrán a la luz hasta septiembre de 2026.

Publicidad

Este aspecto sombrío no solo afecta a candidatos locales, sino que predice un panorama oscuro para figuras regionales de la misma ideología. En Venezuela, se pronostica que el régimen entrará en una etapa de desmoronamiento definitivo.

Personajes como Diosdado Cabello (Leo) estarán bajo una presión extrema, enfrentando posibles capturas o situaciones de riesgo personal debido a la influencia de esta Luna Negra sobre los líderes de fuego.

En definitiva, para Daniel Daza las urnas de 2026 en Colombia parecen estar alineadas con la energía de los signos de agua, marcando un periodo donde la intuición y la capacidad de cambio profundo determinarán quién portará la banda presidencial.

Mira la entrevista completa: