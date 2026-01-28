Daniel Daza revela guía astrológica de cada signo en el 2026: "Año del gran revolcón"

El año 2026 no será un periodo cualquiera en el calendario astrológico. Nos encontramos en el umbral de una transformación que ocurre cada 2,000 años: el paso de la Era de Piscis a la Era de Acuario.

Mientras que la era anterior estuvo marcada por la espiritualidad y figuras como Jesús, la nueva etapa que estamos "pariendo" se centra en la tecnología, la inteligencia artificial y una nueva forma de entender la humanidad, así lo explicó Daniel Daza en El Klub de La Kalle.

Puedes leer: Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón



En este contexto, el 2026 se perfila como un año de quiebres y nuevos comienzos para cada integrante del zodiaco.



Uno de los eventos más significativos para este periodo es el ingreso de Plutón en Acuario, un fenómeno que no ocurría desde hace más de 260 años.

Plutón, el planeta de las transformaciones profundas y de lo que está oculto, permanecerá en este signo durante los próximos 20 años, impulsando una revolución en el marketing, las plataformas digitales y la medicina a través de la inteligencia artificial.

Para los individuos, este tránsito se traducirá en un "revolcón" específico según su signo:

Aries: El enfoque estará en la purificación de sus relaciones de pareja y un cuidado preventivo en temas de salud.

El enfoque estará en la purificación de sus relaciones de pareja y un cuidado preventivo en temas de salud. Tauro: Vivirán una reestructuración total en sus proyectos de negocio y en las estrategias que utilizan para generar ingresos económicos.

Vivirán una reestructuración total en sus proyectos de negocio y en las estrategias que utilizan para generar ingresos económicos. Géminis: Este signo enfrentará un cambio de mentalidad, impulsado por nuevos estudios o el deseo de superación personal.

Este signo enfrentará un cambio de mentalidad, impulsado por nuevos estudios o el deseo de superación personal. Cáncer: El 2026 y 2027 serán años complejos en el ámbito familiar, marcados por transformaciones profundas o cierres de ciclos dolorosos.

El 2026 y 2027 serán años complejos en el ámbito familiar, marcados por transformaciones profundas o cierres de ciclos dolorosos. Leo: El reto principal será domar su temperamento y carácter, reevaluando la forma en la que proyectan su vida ante los demás.

El reto principal será domar su temperamento y carácter, reevaluando la forma en la que proyectan su vida ante los demás. Virgo: Se vislumbran cambios drásticos en el entorno laboral, ya sea emprendiendo proyectos propios o vinculándose a empresas de mayor nivel, además de posibles viajes al extranjero. Puedes leer: Profesor Salomón revela a qué santo hay que orarle para conseguir casa propia



Libra: Tras periodos de inestabilidad, los astros indican que este será uno de los mejores años para consolidar una pareja estable y vivir una revolución emocional.

Tras periodos de inestabilidad, los astros indican que este será uno de los mejores años para consolidar una pareja estable y vivir una revolución emocional. Escorpio : Se posiciona como el signo más beneficiado del zodiaco, ya que Plutón es su planeta regente, lo que les permitirá encontrar su verdadera misión de vida.

: Se posiciona como el signo más beneficiado del zodiaco, ya que Plutón es su planeta regente, lo que les permitirá encontrar su verdadera misión de vida. Sagitario : Dejarán de ser solo buscadores para convertirse en maestros, transmitiendo su conocimiento y filosofías de vida.

: Dejarán de ser solo buscadores para convertirse en maestros, transmitiendo su conocimiento y filosofías de vida. Capricornio: Sus aspiraciones y metas a largo plazo sufrirán un cambio, enfocándose seriamente en cómo quieren vivir su vejez.

Sus aspiraciones y metas a largo plazo sufrirán un cambio, enfocándose seriamente en cómo quieren vivir su vejez. Acuario: Al ser los protagonistas de esta nueva era, están en "alerta roja"; sus decisiones actuales marcarán su destino para los próximos 20 años.

Al ser los protagonistas de esta nueva era, están en "alerta roja"; sus decisiones actuales marcarán su destino para los próximos 20 años. Piscis: Experimentarán un vuelco hacia lo espiritual y una conexión más íntima con la naturaleza y su estilo de vida.

Este 2026 invita a todos los signos a conectar con la colectividad y las masas, dejando atrás las viejas monarquías y estructuras rígidas para dar paso a la innovación que propone Acuario.

Publicidad

Mira la entrevista completa