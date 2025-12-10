Profesor Salomón da truco con ropa interior que deben hacer las mujeres para iniciar 2026

El Profesor Salomón, figura de la espiritualidad con 35 años de experiencia y reconocimiento en Colombia, dictó la hoja de ruta para recibir el próximo año con una conexión energética óptima.

En medio de un periodo que se anuncia como una "era acuariana" de grandes transformaciones y reconciliación, el vidente enfatiza que los rituales no son milagros, sino poderosas conexiones mentales y emocionales con la fuente divina.

Para el inicio del año 2026, las mujeres en particular deberán seguir una instrucción específica con la ropa interior, utilizando una combinación dual de rojo y amarillo para sintonizar tanto la abundancia como la fuerza.



Este truco, sumado a una profunda limpieza espiritual y hogareña, es la clave para sortear el reseteo que la humanidad vivirá.

El tradicional ritual de Año Nuevo que involucra la ropa interior, conocido por atraer la prosperidad o el amor según el color, ha sido modificado y especializado por el Profesor Salomón para la transición al año 2026.

Para esta fecha, la instrucción específica para las mujeres es contundente: deben adquirir y utilizar un brasier de color rojo y, complementariamente, unos interiores de color amarillo.

Esta combinación no es aleatoria; el objetivo es asegurarse de que las mujeres reciban el año conectadas con esa energía específica.

Aunque muchas personas se preguntan si deben colocarse estas prendas exactamente a la medianoche, Salomón aclara que la intención es recibirlas puestas, por lo que vestirse a las 11:00 o 11:30 de la noche del 31 de diciembre es suficiente.

La idea de este ritual es programar la vida y conectar con los elementales, utilizando símbolos para invocar la fuerza celestial.

Es fundamental comprender que la elección de estas prendas apunta a activar el chakra sacro, considerado el más poderoso en el cuerpo. Por ello, para los caballeros, el truco es diferente pero igual de vital: deben usar el interior amarillo el 31 de diciembre y luego, para el primer día del año, cambiarlo por un interior de color rojo.

El Profesor Salomón advierte enfáticamente que intentar usar los dos colores al mismo tiempo, en el caso de los hombres, puede resultar en un bloqueo de la energía.

El contexto espiritual en el que se enmarcan estos rituales es crucial, pues el 2026 no es un año cualquiera. Según el vidente, el año entrante marca el inicio de un reseteo o una nueva vida.

Esta es la época destinada para la transformación y la reconciliación. El Profesor Salomón advierte que aquellos que no perdonen, que no se reconcilien o que no corrijan las cosas pendientes, no podrán superar la prueba de esta nueva era acuariana.

Esta era se caracteriza por el pensamiento y la comunicación, lo cual explica el auge de la tecnología; sin embargo, lamenta que muchas personas le estén dando un mal uso, promoviendo el insulto y el odio a través de las plataformas digitales.

Mira la entrevista completa aquí: