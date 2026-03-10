Publicidad

Mhoni Vidente habla de Paloma Valencia y cómo le iría a Colombia; ¿será presidenta?

Mhoni Vidente habla de Paloma Valencia y cómo le iría a Colombia; ¿será presidenta?

La reconocida vidente habló sobre la victoria de la integrante del Centro Democrático en la Gran Consulta por Colombia este 8 de marzo.

Mhoni Vidente habla de Paloma Valencia
Mhoni Vidente habla de Paloma Valencia y cómo le iría a Colombia bajo su mando; ¿será presidenta?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

En las últimas horas, Mhoni Vidente, la reconocida pitonisa cubana radicada en México, decidió romper el silencio para referirse al futuro de la senadora Paloma Valencia, quien recientemente consiguió la victoria en la Gran Consulta por Colombia después de conseguir más de 3 millones de votos.

Recordemos que el pasado 8 de marzo, la senadora logró imponerse con una votación contundente en la consulta, ratificándose como la candidata oficial para la carrera presidencial de 2026, después de superar nombres como Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Enrique Peñalosa, entre otros.

Puedes leer: Reconocido vidente hace seria advertencia de cara a elecciones 2026: "Tumbar una persona"

Por lo cual, tras su victoria, Paloma envió un mensaje claro a sus seguidores, asegurando que Colombia no desea modelos económicos fallidos y que su mandato buscará una "economía fraterna", esto mientras define su fórmula vicepresidencial de cara a la primera vuelta en el 31 de mayo.

¿Qué dijo Mhoni Vidente con relación a Paloma Valencia?

Una vez se presentó este resultado, Mhoni Vidente, quien bautizó este 2026 como el “Año del Cero” y el “Año del Loco”, compartió una visión en donde menciona que este ciclo se caracterizará por transformaciones radicales y una tendencia marcada hacia la derecha en América Latina.

Puedes leer: Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

A través de sus plataformas digitales, Mhoni describió a Paloma Valencia como una “gran mujer que podrá llevar a Colombia a un mejor nivel de vida y sobre todo de prosperidad”, situación, que generó por los seguidores como un espaldarazo espiritual, sino que posicionan a Valencia como una contendiente de gran peso energético y político para ocupar la Casa de Nariño.

Sin embargo, poco después de haber publicado su mensaje de apoyo y visión positiva sobre Paloma Valencia, el post desapareció de las redes sociales de la vidente, lo que daría la impresión de que decidió borrarlo para evitar confrontaciones, situación que generó muchas teorías conspirativas entre los seguidores del uribismo y los escépticos, sobre el mensaje a la candidata presidencial.

Mhoni Vidente habla de Paloma Valencia y cómo le iría a Colombia bajo su mando; ¿será presidenta?
Mhoni Vidente habla de Paloma Valencia y cómo le iría a Colombia bajo su mando; ¿será presidenta?
Foto: imagen tomada de redes sociales

Mientras los seguidores de Paloma Valencia ven esto como un posible vaticinio a lo que sucederá en el próximo mes de mayo, la integrante del Centro Democrático tendrá que competir Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los cuales suenan como los principales candidatos para llegar a la Casa de Nariño.

Mira también: Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

