Mhoni Vidente lanza nueva predicción sobre escenario crítico mundial: ¿impactará a Colombia?

La astróloga Mhoni Vidente, quien es consolidada como una de las figuras más mediáticas en América Latina en especial en el mundo del esoterismo, generó polémica tras sus más recientes declaraciones a sus seguidores en redes sociales. La vidente advirtió sobre un escenario crítico para México tras la reciente crisis de orden público en este país.

Se conoció que la nueva predicción de ella se da en un contexto complicado en relación de la seguridad en México, esto derivado en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', quien fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Puedes leer: Pareja sentimental de ‘El Mencho’ habría sido clave en su ubicación: ¿lo delató?



Por lo cual, se conoció que el operativo se llevó a cabo en una zona serrana de Jalisco con el apoyo de autoridades de Estados Unidos. Aunque el líder criminal fue capturado con vida, falleció posteriormente en la Ciudad de México debido a las heridas sufridas en el enfrentamiento.



Tanto es así que esto provocó una ola de violencia inmediata en diversas regiones, caracterizada por ataques a negocios, incendios de vehículos y bloqueos carreteros, esto debido a las diferentes bandas delincuenciales.

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente sobre este caso?

Ante este panorama, Mhoni Vidente utilizó sus redes sociales e hizo una lectura de cartas donde calificó la situación actual del país como delicada. La astróloga no dudó en enviar un mensaje contundente a la presidenta Claudia Sheinbaum, instándola a tomar decisiones drásticas de manera inmediata.

Publicidad

Puedes leer: Tras la caída de 'El Mencho', esta es la lista de los posibles sucesores para reemplazarlo

"Ahorita, definitivamente, México está en una situación crítica de tomar acciones. La presidenta Claudia tiene que ver claramente y quitarse a personas que ya no le sirven en ningún sentido", afirmó la vidente durante su intervención. Mhoni subrayó la necesidad de una renovación completa en el equipo de gobierno para enfrentar los desafíos venideros.

Publicidad

Además, explicó que la mandataria de este país necesita "tomar de la mano a Donald Trump", aludiendo a la relación con el exmandatario estadounidense, mientras afirmaba que el régimen actual se encuentra en "decadencia", debido a que esta situación puede escalar a un punto que afecta a más países.

De igual forma, está predicción aparece mientras las autoridades locales mantienen operativo para contener los brotes de violencia, esto mientras las palabras de la vidente aumentan el debate público sobre las relaciones que tiene este país con Estados Unidos.