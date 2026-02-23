Así cayó 'El Mencho', temido narcotraficante mexicano y líder del Cartel de Jalisco

Autoridades mexicanas confirmaron el domingo 22 de febrero la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien era un temido narcotraficante y líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en ese país. El hombre había logrado evadir durante años los operativos que buscaban dar con su captura.

Este sujeto, de 59 años, era uno de los narcotraficantes más buscados no solo en México sino también por autoridades de Estados Unidos desde hace más de 10 años; incluso, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$15 millones por su captura y en México la suma llegaba a US$1,75 millones.



Así fue el operativo en el que cayó alias El Mencho

Los que se sabe hasta el momento es que Nemesio Oseguera fue sorprendido por un operativo de autoridades mexicanas en la ciudad de Guadalajara, luego de que durante varios años lograra evadir la justicia gracias a que tenía una robusta red de protección distribuida por regiones rurales y urbanas.

Y aunque este esquema de seguridad del narcotraficante le permitió movilizarse con libertad, no contaba con que se adelantara un megaoperativo que permitiría su ubicación exacta en la mañana del 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, a unos 130 kilómetros de la ciudad de Guadalajara.



Fue así como luego de verificar la presencia de El Mencho se desplegó un operativo aéreo por parte de la Fuerza Aérea que luego de lanzar su primer ataque fue seguido por un comando de Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional que ingresaron por tierra rodeando cualquier posible salida del delincuente.



La operación aumentó cuando el esquema de protección de Mincho respondió con el uso de fuerte armamento, incluidos lanzacohetes que, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estaban preparados hasta para derribar aeronaves; sin embargo la preparación de la Fuerza Especial fue superior y logró neutralizar el intento de escape del narco.

"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México", dijo en un comunicado Sedena.

Varias de las balas del Ejército mexicano alcanzaron a Nemesio Oseguera Cervantes quien fue capturado y subido a un vehículo oficial donde se inició su traslado hacia la Ciudad de México; sin embargo, el hombre presentó gravedad en medio del traslado y terminó perdiendo la vida antes de ser atendido en un hospital.

La Sedena también informó que la operación que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera contó con "información complementaria" del gobierno de EE.UU. "dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral" con ese país.



¿Estados Unidos ayudó en operativo contra El Mencho?

En otros detalles sobre la caída del capo de Jalisco se ha hablado sobre una posible participaicón de Estados Unidos en la ubicación y neutralización de Nemesio Oseguera.

Pues la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en su cuenta de X que EE.UU. brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar con la operación en la que fue eliminado Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes.

"El gobierno de Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación", escribió en esta red social.

Y aunque no se conoce en detalle qué tipo de información fue la que brindó el gobierno estadounidense, fuentes del Pentágono dijeron a la cadena CBS (socia en EE.UU. de la BBC), que hubo apoyo de la Fuerza de Acción Conjunta Interagencial Anticarteles, que colabora habitualmente con el ejército mexicano a través del Comando Norte de EE.UU.

Sin embargo, la BBC también cita la declaración de un funcionario del Ejército estadounidense que indica que la operación contra el capo mexicano fue netamente del Ejército mexicano: "Así que el éxito es suyo".

Esto fue reforzado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien le atribuyó al Ejército mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad de México el operativo que terminó con la baja de alias El Mencho, omitiendo en su mención la participación de Estados Unidos, por lo que sigue siendo incierto si hubo o no colaboración de este país.