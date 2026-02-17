Padre divorciado dispara a su exesposa y a su hijo en pleno partido; revelan su identidad

Un partido escolar de hockey en Pawtucket, Rhode Island, terminó abruptamente cuando se registró un ataque armado dentro del recinto donde se disputaba el encuentro. El hecho dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas quien ejecutó los disparos, y varios asistentes heridos de gravedad.

Las autoridades confirmaron que el ataque ocurrió en el interior del Dennis M. Lynch Ice Rink, mientras se desarrollaba un partido entre equipos escolares. Testigos relataron que todo sucedió en cuestión de segundos: primero se escucharon varias detonaciones, luego gritos y una estampida de personas buscando refugio. Jugadores menores de edad fueron sacados del lugar en buses escolares.

Según información preliminar entregada por la Policía de Pawtucket, el atacante fue identificado como Robert “Roberta” Dorgan, un padre divorciado que había asistido al evento deportivo donde participaba su hijo.

Dentro del recinto disparó contra su exesposa y contra el menor, causándoles la muerte. Posteriormente, el mismo individuo se quitó la vida antes de que los agentes lograran intervenir. Cuando los uniformados ingresaron al lugar, la situación ya estaba controlada, sin que se produjera un enfrentamiento con la fuerza pública.

La jefa de policía local, Tina Goncalves, explicó que la investigación se concentra ahora en reconstruir los minutos previos al ataque y establecer cómo logró el agresor ingresar con el arma al recinto. “Estamos entrevistando a testigos, familiares y personal del lugar para entender exactamente lo ocurrido”, indicó en una rueda de prensa.

¿Por qué les quitó la vida?

Documentos judiciales citados por medios estadounidenses revelan que Dorgan arrastraba desde hace años un historial de disputas familiares. En 2020, había acudido a la Policía para denunciar amenazas dentro de su entorno cercano, en medio de un proceso de transición de género y una relación cada vez más deteriorada con su entonces pareja y familiares políticos.

Con el paso del tiempo, la tensión derivó en un divorcio complejo, marcado por señalamientos y reclamos legales.

Tras la separación, Dorgan se había trasladado a Florida, donde trabajaba como conductor de camiones. Sin embargo, regresó a Rhode Island para asistir al partido escolar en el que participaba su hijo.

A las afueras del coliseo, la escena fue igual de impactante. Padres, estudiantes y entrenadores se abrazaban entre lágrimas mientras ambulancias y helicópteros de emergencia rodeaban la zona. El área fue acordonada durante varias horas, y las clases de las instituciones educativas involucradas fueron suspendidas.

Las escuelas que disputaban el encuentro, Coventry-Johnston y St. Raphael Academy, activaron sus protocolos de emergencia y confirmaron que el resto de estudiantes estaba a salvo. Directivos pidieron respeto por la privacidad de las familias afectadas y anunciaron acompañamiento psicológico para alumnos y docentes.