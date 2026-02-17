Publicidad

Hallan escalofriante carta en el Bronx con mensaje de auxilio: "Sáquenme con vida"

Hallan escalofriante carta en el Bronx con mensaje de auxilio: "Sáquenme con vida"

Carta hallada tras el operativo en el Bronx dejó al descubierto un mensaje inquietante que reabre interrogantes sobre lo que ocurría en ese sector y las historias que aún permanecen sin esclarecer.

Encuentran en el Bronx una carta con un angustioso mensaje
El Bronx Bogotá
Foto: AFP, captura de Los Informantes
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Una carta manuscrita y arrugada, con trazos difíciles de leer, apareció entre las evidencias recolectadas tras la intervención del sector conocido como el Bronx en Bogotá, y contiene una súplica desesperada de un hombre que aseguraba estar retenido contra su voluntad y temer por su vida.

El documento fue encontrado tras un operativo de las autoridades en 2016 que buscaba desmantelar las estructuras criminales que operaban en esa zona de la ciudad.

¿Qué dice en la carta encontrada en el Bronx de Bogotá?

En la carta, el autor escribe en términos fragmentados y angustiados, pidiendo ayuda para salir con vida del lugar y describiendo que estaba “tendido en el piso” en un sitio que no identificaba con claridad.

Un fragmento del texto dice:

“Por favor sáquenme con vida de aquí. Me quieren hacer daño a mí y a mi mujer […] Ojo, tendido en el piso. Hay personas delicadas arriba y piensan que yo soy sapo”, según el documento encontrado.

La expresión “sapo” se usa en Colombia para referirse de manera despectiva a alguien considerado informante o colaborador con las autoridades, lo que puede implicar riesgo de represalias dentro de contextos delictivos. El contenido de la carta sugiere que la persona que la escribió temía por su seguridad y buscaba desesperadamente ser rescatada.

Hallan carta con súplica de auxilio en el Bronx de Bogotá
Carta en el Bronx
Foto: captura de Los Informantes

Durante años, lo que ocurría en el Bronx fue motivo de especulación entre la opinión pública, con relatos que muchos atribuían a exageraciones o a distorsiones por el consumo de sustancias.

Sin embargo, la intervención oficial y el surgimiento de pruebas como esta carta hicieron visibles dinámicas de violencia, retenciones forzadas y redes criminales que operaban en el sector sin que gran parte de la ciudad lo supiera con claridad.

El Bronx, antes de su desmantelamiento, era conocido como un punto de concentración de delitos, consumo de sustancias, prostitución y otras actividades ilegales, y fue objeto de múltiples operativos entre 2015 y 2016 para intentar recuperar el control estatal de la zona y atender situaciones de vulnerabilidad humana.

Si bien no se ha identificado públicamente al autor de la misiva ni se conoce su desenlace, el documento representa una de las piezas de evidencia más crudas relacionadas con la situación de violencia y control que se vivía en el Bronx antes de su intervención.

