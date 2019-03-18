La Kalle El Bronx
El Bronx
Ella es la dueña del temido hotel del Bronx; sometió a huéspedes por 3.500 pesos al día
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 14 años de prisión contra Gloria Esperanza Duarte, propietaria de un hotel en el desaparecido sector del Bronx.
Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx: revelan todo lo que pasó durante siete años de abuso
Una mujer fue condenada por explotar laboralmente a una pareja en el hotel La Cabuya, ubicado en el antiguo Bronx de Bogotá. La Fiscalía reveló cómo operaba este sitio durante años.
Influencer acusado de golpear a Ingrid Karina arremete contra el hijo de la exmodelo
El caso de Ingrid Karina, exmodelo encontrada en condición de calle, enfrenta nuevas acusaciones entre su hijo y Frank sin Límites, quien la ayudaba en su rehabilitación.
Imágenes reales de Pepe, el cocodrilo del Bronx que los Sayayines alimentaban con personas
Salieron a la luz imágenes de "Pepe", el cocodrilo del Bronx durante su estancia en este temible lugar donde lo alimentaban con carne humana.
Se conoce foto de la que sería la piel del cocodrilo del Bronx; este fue su destino final
Una imagen exhibe la piel del cocodrilo 'Pepe' luego de que fuera hallado sin vida en el Bronx.
El inesperado final de Pepe, el cocodrilo del Bronx que alimentaban con personas
Por años se creyó que era un mito que hubiese un cocodrilo en el Bronx de Bogotá hasta que fue confirmado por autoridades.
Así luce la protagonista de El Bronx a pocos días de ser madre
La actriz le da vida a Juliana Luna Gómez en la serie, una joven que debe enfrentarse a un mundo escabroso y cruel.
¿Cómo le fue en RATING a 'El Bronx', la nueva serie de Caracol Televisión?
En esta producción se retrata un escenario de violencia y drogadicción en el que el amor será la fuerza que lo venza todo.
Ella es Rosmeri Marval, la MAMACITA protagonista de ‘El Bronx’
La actriz venezolana interpreta a Juliana Luna, una joven ‘rebelde’ que terminará en un mundo del que pocos pueden salir.