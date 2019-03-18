Publicidad

La Kalle  / El Bronx

El Bronx

  • Bronx en Bogotá, imagen de referencia
    Bronx en Bogotá, imagen de referencia
    Foto: AFP
    Bogotá

    Ella es la dueña del temido hotel del Bronx; sometió a huéspedes por 3.500 pesos al día

    La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 14 años de prisión contra Gloria Esperanza Duarte, propietaria de un hotel en el desaparecido sector del Bronx.

  • Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx
    Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx
    /Foto: AFP
    Bogotá

    Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx: revelan todo lo que pasó durante siete años de abuso

    Una mujer fue condenada por explotar laboralmente a una pareja en el hotel La Cabuya, ubicado en el antiguo Bronx de Bogotá. La Fiscalía reveló cómo operaba este sitio durante años.

  • Frank sin Limites contó lo que pasó con Ingrid Karina
    Frank sin Limites contó lo que pasó con Ingrid Karina
    /Fotos: captura de pantalla TikTok
    Farándula

    Influencer acusado de golpear a Ingrid Karina arremete contra el hijo de la exmodelo

    El caso de Ingrid Karina, exmodelo encontrada en condición de calle, enfrenta nuevas acusaciones entre su hijo y Frank sin Límites, quien la ayudaba en su rehabilitación.

  • El cocodrilo del Bronx pasó de ser un mito a una leyenda confirmada por las autoridades
    El cocodrilo del Bronx pasó de ser un mito a una leyenda confirmada por las autoridades
    /Foto: captura de pantalla Los Informantes
    Virales

    Imágenes reales de Pepe, el cocodrilo del Bronx que los Sayayines alimentaban con personas

    Salieron a la luz imágenes de "Pepe", el cocodrilo del Bronx durante su estancia en este temible lugar donde lo alimentaban con carne humana.

  • Las fachadas en el temido 'Bronx' eran tan tenebrosas como todo lo que pasaba en su interior
    Las fachadas en el temido 'Bronx' eran tan tenebrosas como todo lo que pasaba en su interior
    /Foto: Pantallazo Youtube Shock
    Bogotá

    Se conoce foto de la que sería la piel del cocodrilo del Bronx; este fue su destino final

    Una imagen exhibe la piel del cocodrilo 'Pepe' luego de que fuera hallado sin vida en el Bronx.

  • El Bronx de Bogotá, Colombia
    El Bronx de Bogotá, Colombia
    / Foto: Tomada de Noticias Caracol
    Bogotá

    El inesperado final de Pepe, el cocodrilo del Bronx que alimentaban con personas

    Por años se creyó que era un mito que hubiese un cocodrilo en el Bronx de Bogotá hasta que fue confirmado por autoridades.

  • 15014_Foto: Rosmeri Marval / Instagram
    Foto: Rosmeri Marval / Instagram
    Foto: Rosmeri Marval / Instagram
    Noticias

    Así luce la protagonista de El Bronx a pocos días de ser madre

    La actriz le da vida a Juliana Luna Gómez en la serie, una joven que debe enfrentarse a un mundo escabroso y cruel.

  • 13968_La Kalle - Rating de El Bronx en su lanzamiento - Foto Caracol TV
    La Kalle - Rating de El Bronx en su lanzamiento - Foto Caracol TV
    La Kalle - Rating de El Bronx en su lanzamiento - Foto Caracol TV
    Noticias

    ¿Cómo le fue en RATING a 'El Bronx', la nueva serie de Caracol Televisión?

    En esta producción se retrata un escenario de violencia y drogadicción en el que el amor será la fuerza que lo venza todo.

  • 13948_La Kalle - Rosmeri Marval actriz - Foto: Instagram - Caracol TV/ Andrés Castro
    La Kalle - Rosmeri Marval actriz - Foto: Instagram - Caracol TV/ Andrés Castro
    La Kalle - Rosmeri Marval actriz - Foto: Instagram - Caracol TV/ Andrés Castro
    Música

    Ella es Rosmeri Marval, la MAMACITA protagonista de ‘El Bronx’

    La actriz venezolana interpreta a Juliana Luna, una joven ‘rebelde’ que terminará en un mundo del que pocos pueden salir.