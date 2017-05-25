En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
MIGUEL POLO POLO SE DESPIDE
TEMBLOR EN COLOMBIA
AGUACERO EN BOGOTÁ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Bronx

Bronx

  • Encuentran en el Bronx una carta con un angustioso mensaje
    El Bronx Bogotá
    Foto: AFP, captura de Los Informantes
    Nación

    Hallan escalofriante carta en el Bronx con mensaje de auxilio: "Sáquenme con vida"

    Carta hallada tras el operativo en el Bronx dejó al descubierto un mensaje inquietante que reabre interrogantes sobre lo que ocurría en ese sector y las historias que aún permanecen sin esclarecer.

  • Así era el restaurante caníbal del Bronx de Bogotá; extranjeros y "sopa de manes"
    Así era el restaurante caníbal del Bronx de Bogotá; extranjeros y "sopa de manes"
    Foto: Captura Caracol Tv
    Nación

    Así era el restaurante caníbal del Bronx de Bogotá; extranjeros y "sopa de manes"

    El chef del Bronx reveló detalles sobre cómo operaba la cocina debajo de cañerías y cómo preparaban los platos con los que alimentaban a miles de personas del sector.

  • El Bronx de Bogotá
    El Bronx de Bogotá
    / FOTO: Policía Nacional
    Nación

    Chef de Los Sayayines del barrio Santa Fe confirma que cocinaba carne humana en Bronx

    Debido a su adicción, el cocinero terminó encerrado en una cañería de la olla más peligrosa de Bogotá y allí tuvo que preparar alimentos para extranjeros cercanos a los jefes de la banda.

  • Bronx en Bogotá, imagen de referencia
    Bronx en Bogotá, imagen de referencia
    Foto: AFP
    Bogotá

    Ella es la dueña del temido hotel del Bronx; sometió a huéspedes por 3.500 pesos al día

    La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 14 años de prisión contra Gloria Esperanza Duarte, propietaria de un hotel en el desaparecido sector del Bronx.

  • Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx
    Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx
    /Foto: AFP
    Bogotá

    Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx: revelan todo lo que pasó durante siete años de abuso

    Una mujer fue condenada por explotar laboralmente a una pareja en el hotel La Cabuya, ubicado en el antiguo Bronx de Bogotá. La Fiscalía reveló cómo operaba este sitio durante años.

  • Ingrid Karina fue vista en el barrio Santa Fe en el centro de Bogotá
    Ingrid Karina fue vista en el barrio Santa Fe en el centro de Bogotá
    /Foto: Instagram y captura de pantalla TikTok
    Virales

    Aparece video que muestra a modelo Ingrid Karina en Bogotá, ¿recayó?

    Ingrid Karina Sánchez, la exmodelo que fue rescatada del Bronx en Medellín, reapareció en un video en Bogotá. Usuarios debaten si tuvo una recaída en su recuperación.

  • El Bronx de Bogotá, Colombia
    El Bronx de Bogotá, Colombia
    / Foto: Tomada de Noticias Caracol
    Bogotá

    El inesperado final de Pepe, el cocodrilo del Bronx que alimentaban con personas

    Por años se creyó que era un mito que hubiese un cocodrilo en el Bronx de Bogotá hasta que fue confirmado por autoridades.

  • 3898_La Kalle - Enrique Peñalosa RAPEA a los habitantes de la calle - AFP y La Kalle
    La Kalle - Enrique Peñalosa RAPEA a los habitantes de lk - AFP y lk.
    La Kalle - Enrique Peñalosa RAPEA a los habitantes de la calle - AFP y La Kalle
    Noticias

    Peñalosa le RAPEÓ a los habitantes de la calle

    A un año de la intervención del Bronx, el alcalde le 'cantó' a los habitantes de la calle. Peñalosa le RAPEAÓ los habitantes de la calle