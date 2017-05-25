La Kalle Bronx
Hallan escalofriante carta en el Bronx con mensaje de auxilio: "Sáquenme con vida"
Carta hallada tras el operativo en el Bronx dejó al descubierto un mensaje inquietante que reabre interrogantes sobre lo que ocurría en ese sector y las historias que aún permanecen sin esclarecer.
Así era el restaurante caníbal del Bronx de Bogotá; extranjeros y "sopa de manes"
El chef del Bronx reveló detalles sobre cómo operaba la cocina debajo de cañerías y cómo preparaban los platos con los que alimentaban a miles de personas del sector.
Chef de Los Sayayines del barrio Santa Fe confirma que cocinaba carne humana en Bronx
Debido a su adicción, el cocinero terminó encerrado en una cañería de la olla más peligrosa de Bogotá y allí tuvo que preparar alimentos para extranjeros cercanos a los jefes de la banda.
Ella es la dueña del temido hotel del Bronx; sometió a huéspedes por 3.500 pesos al día
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 14 años de prisión contra Gloria Esperanza Duarte, propietaria de un hotel en el desaparecido sector del Bronx.
Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx: revelan todo lo que pasó durante siete años de abuso
Una mujer fue condenada por explotar laboralmente a una pareja en el hotel La Cabuya, ubicado en el antiguo Bronx de Bogotá. La Fiscalía reveló cómo operaba este sitio durante años.
Aparece video que muestra a modelo Ingrid Karina en Bogotá, ¿recayó?
Ingrid Karina Sánchez, la exmodelo que fue rescatada del Bronx en Medellín, reapareció en un video en Bogotá. Usuarios debaten si tuvo una recaída en su recuperación.
El inesperado final de Pepe, el cocodrilo del Bronx que alimentaban con personas
Por años se creyó que era un mito que hubiese un cocodrilo en el Bronx de Bogotá hasta que fue confirmado por autoridades.
Peñalosa le RAPEÓ a los habitantes de la calle
A un año de la intervención del Bronx, el alcalde le 'cantó' a los habitantes de la calle. Peñalosa le RAPEAÓ los habitantes de la calle