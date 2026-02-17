Paola Jara publica foto de su hija Emilia y sorprende por el gran parecido: "Hermosa"

Paola Jara volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una imagen reciente de su hija Emilia, fruto de su relación con Jessi Uribe. La publicación, hecha a través de sus historias de Instagram, generó una ola de comentarios por el parecido entre madre e hija y por el mensaje cargado de ternura que acompañó la fotografía.

Desde el nacimiento de Emilia, ocurrido el 19 de noviembre de 2025, la cantante ha ido mostrando pequeños momentos de esta nueva etapa, siempre con cuidado de no exponer completamente a la niña.

En esta ocasión, Paola escribió: “Mi niña hermosa, te extraño”, junto a una imagen en la que se ve a la bebé acostada boca abajo sobre un tapete, rodeada de juguetes. Aunque no se observa su rostro de forma directa, la fotografía dejó ver más de lo habitual y fue suficiente para que sus seguidores empezaran a comentar sobre el gran parecido entre ambas.



La publicación no tardó en llenarse de mensajes. Muchos usuarios destacaron lo dulce de la escena y el ambiente familiar que transmite la artista en cada aparición relacionada con su hija. Otros se enfocaron en los rasgos físicos que ya se perciben en la pequeña, asegurando que tiene gestos muy similares a los de su mamá.

Este tipo de reacciones no son nuevas para Paola Jara. Desde que anunció su embarazo y luego el nacimiento de Emilia, sus redes se han convertido en un espacio donde comparte su faceta más personal, sin dejar de lado su carrera musical. Sin embargo, ha sido clara al explicar por qué no muestra el rostro de la niña de forma abierta.

Radical decisión de Jessi Uribe y Paola Jara

En una de las preguntas que respondió a través de sus redes, la cantante aseguró que no se siente cómoda exponiendo a su hija tan pequeña. Según explicó, los adultos entienden lo que implica aparecer en redes sociales, pero un bebé no es consciente de ello. Por eso, prefiere proteger su identidad mientras crece y decidir más adelante cuándo es prudente mostrarla.

A pesar de esa decisión, Paola no ha ocultado lo feliz que se siente en su rol de madre. Con frecuencia comparte frases, fotos parciales y momentos cotidianos que reflejan la conexión que tiene con Emilia. Cada publicación se convierte en motivo de conversación entre sus seguidores, quienes resaltan el cambio que ha tenido la artista desde que inició esta etapa.

Paola Jara revela lo duro que es dejar a su hija Emilia para trabajar

En esta oportunidad, la fotografía también recordó a muchos la celebración de cumpleaños que la cantante mostró días antes, cuando compartió imágenes de la sorpresa que recibió por parte de su pareja. En ese momento, los regalos y los detalles estuvieron acompañados de referencias a su hija, lo que reforzó la idea de que la familia se ha convertido en el centro de su vida personal.

Los comentarios no se hicieron esperar: mensajes de bendición, palabras de cariño y expresiones de apoyo llenaron las respuestas a la publicación. Algunos seguidores escribieron que la pequeña “es el reflejo de su mamá”. Para muchos, estas apariciones muestran una faceta distinta de la intérprete, más cercana y cotidiana.

