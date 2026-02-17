La advertencia de Giovanny Ayala a Miguel Ayala días antes de ser secuestrado

En una entrevista exclusiva para La Kalle, Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanni Ayala, relató por primera vez detalles del secuestro que sufrió el 18 de noviembre de 2025 en el departamento del Cauca, donde además compartió la advertencia que le hizo su papá antes de ir a este lugar.

Miguel explicó que antes de ser secuestrado se encontraba realizando presentaciones frecuentes en el Cauca, por diferentes circunstancias. Sin embargo,su padre, conocedor del territorio nacional, le lanzó una advertencia de que es mejor que no vaya a esa zona del país. "Mi papá ya me lo había dicho", confesó el joven artista de 21 años reconociendo que la soberbia lo nublaron en ese momento.

Tanto es así que el joven de 21 años relató que su padre le insistió en repetidas ocasiones: "No vaya por allá". Pese a esto, él decidió viajar para cumplir con sus compromisos artísticos y por el cariño que sentía por el público de esa región.



¿Cómo fue liberado Miguel Ayala?

Miguel Ayala recordó que el cautiverio duró 16 días en un "cambuche" improvisado en medio del monte. En el cual estuvo acompañado por su amigo y mánager, Nicolás, quien se negó a abandonarlo a pesar de que los captores le ofrecieron la libertad en dos ocasiones.



Durante esos días, la presión psicológica fue devastadora, pese a eso, se conoció que al momento del rescate, fue descrito por él como un momento de película. "Bienvenidos a la libertad, muchachos", fue la frase que marcó el fin de su pesadilla.

Afortunadamente, según aclaró el artista, "nunca pagaron" dinero por su rescate, desmintiendo rumores de transacciones económicas.



¿Cuáles fueron las secuelas del secuestro de Miguel Ayala?

Sin embargo, pese a estar libre, el joven mostró cicatrices en su espalda y manos producto del rescate y las caminatas descalzo por la selva. Pero, también confesó que el trauma psicológico es el más difícil de sanar. "Me sentí súper extraño... toda la gente usted no sabe qué le pase... me monté rápido al carro y me sentí súper extraño porque toda la gente"

Además, reveló que los primeros días no podía conciliar el sueño por el miedo a despertar y descubrir que su libertad era solo un sueño, asimismo, mencionó que estuvo cerca de terminar su carrera musical.

Por otro lado, el sentimiento de culpa también lo acompañó, llevándolo a pedirle perdón a sus padres por su rebeldía: "Perdóname por todo... yo he sido rebelde, yo sé que sí".

