Así fue el emotivo reencuentro de Giovanny Ayala con su hijo Miguel; hay video

Este 2 de diciembre se presentó la operación de rescate del artista Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala y de su manager Nicolás Pantoja, esto tras que el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmara la operación en medio del Cauca con apoyó entre la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial.

Recordemos que el pasado 18 de noviembre cuando Miguel Ayala y su manager viajaban por la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío, para tomar un vuelo en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Su trayecto fue interrumpido por los secuestradores, donde las primeras versiones afirman que fueron llevados a un punto dentro del monte.

Por lo cual, en las últimas horas se conoció que la operación tuvo lugar en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, Cauca. Donde el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la acción como una "ejecución impecable de héroes de la patria", además confirmó que el operativo se dio en un punto de cautiverio.

Por lo cual, se logró la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro y se incautó una pistola calibre 9 mm, la cual se usará para fortalecer la investigación. En horas de la noche, las autoridades compartieron un video en redes sociales sobre todo el procedimiento del rescate y el reencuentro entre Giovanny Ayala y su hijo.

Reencuentro de Giovanny Ayala con su hijo Miguel Ayala

La Policía Nacional compartió un video de cómo fue el reencuentro de los jóvenes con sus familias. Durante los videos se puede observar a Miguel abrazando inmediatamente a un grupo de diez personas que le daban la bienvenida.

Donde se puede evidenciar la emoción del artista, en especial por poder a vivir su vida cotidiana después de estar inmerso en la selva más de 15 días. Posteriormente, Giovanny Ayala expresó un mensaje de agradecimiento con las autoridades.

"Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión. ¿Quién va a poner el pecho por alguien que no es de la familia? Como colombianos que somos hoy descubrí que la Policía son ángeles de nosotros. Gracias, señores, por existir", dijo Giovanny en medio del encuentro.

Así mismo, el video compartido por las autoridades se llenó de varios comentarios en las redes sociales, donde resaltaron el trabajo al hacer el rescate de Miguel Ayala. “Sabias palabras, los Policías trabajan con pasión por hacer el bien.”, “Seguridad, dignidad y democracia Dios los bendiga cada dia”, entre otros comentarios.

