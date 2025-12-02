Así fue el rescate de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala tras estar secuestrado

Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, fue rescatado sano y salvo. Las autoridades nacionales, a través del Ministerio de Defensa, confirmaron la liberación de Miguel Ayala y de su mánager, Nicolás Pantoja, en la mañana del martes 2 de diciembre de 2025.

El drama del secuestro comenzó a mediados de noviembre. Fue el pasado martes 18 de noviembre cuando Miguel Ayala y su mánager fueron interceptados por hombres armados.

Puedes leer: Revelan nuevos detalles del secuestro de Miguel Ayala: "He hablado personalmente con él"



Así fue el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Si bien las autoridades del Cauca confirmaron el plagio el miércoles 19 de noviembre, el evento se había materializado el día anterior.El hecho ocurrió en la Vía Panamericana, específicamente a la altura de la vereda El Túnel.



Los captores obligaron a las víctimas a desplazarse hacia el sector norte del departamento del Cauca, iniciando así un periodo de angustia que se extendió por varias semanas.



Giovanny Ayala, el padre de Miguel, se había pronunciado públicamente en un video con anterioridad, abordando el secuestro de su hijo. El dolor de la familia y el seguimiento mediático al caso mantuvieron en vilo a la opinión pública, que ahora celebra el éxito de la intervención estatal.

La libertad de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fue el resultado de lo que el ministro de Defensa catalogó como una “operación impecable de la Fuerza Pública”.

Este procedimiento de rescate fue ejecutado de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los hombres retenidos se encontraban cautivos en una zona rural del municipio de La Sierra, ubicada en el suroccidente del país.

Publicidad

Durante el tiempo que duró el secuestro, los plagiadores mantuvieron su exigencia económica, demandando una suma exorbitante para la liberación de Ayala y Pantoja.

Según la información proporcionada por el ministro Sánchez, los criminales exigían hasta 5.500 millones de pesos.

Publicidad

El papel del Ministro de Defensa fue crucial, no solo en la coordinación del operativo, sino en la comunicación directa con la familia afectada. Fue el propio jefe de esa cartera, Pedro Sánchez, quien comunicó la noticia del rescate a Giovanny Ayala a través de una llamada telefónica.

El ministro se encargó de asegurar personalmente al cantante que tanto su hijo como el mánager estaban bien y en "buenas manos".

Puedes leer: Hija de Giovanny Ayala responde a los ataques contra su papá: “No estamos tranquilos”

Sánchez detalló al artista los pormenores del procedimiento que culminó con el rescate, enfatizando un mensaje de tranquilidad:

“Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”.

Mira también: Aparece foto de joven secuestrado junto a Miguel Ayala y disidencias publican video