Revelan nuevos detalles del secuestro de Miguel Ayala: "He hablado personalmente con él"

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, dejó varios registros antes de desaparecer en una zona rural del Cauca. Las autoridades confirmaron que el joven de 23 años fue retenido junto con su mánager en plena carretera, en un hecho que ya completa varios días sin resolución y mantiene a su familia y seguidores en total incertidumbre.

Miguel había estado de gira en el departamento, donde cumplió varias presentaciones. Su último show ocurrió en Huisitó, una zona de El Tambo, el domingo 16 de noviembre. Allí, en una discoteca local, fue recibido con entusiasmo por decenas de personas que esperaban escuchar sus interpretaciones, tanto de su repertorio como las canciones que popularizó su padre. En redes sociales ya circulan videos donde se ve su salida al escenario y el momento en que varios asistentes se acercaron a pedirle fotos mientras él interpretaba “A chillar a otra parte”.

Tras cumplir con la agenda musical, Miguel emprendió el regreso hacia Bogotá. Sin embargo, antes debía llegar a Cali para tomar un vuelo junto a su mánager, Nicolás Pantoja. Para desplazarse, ambos abordaron un vehículo de plataforma que los llevaría desde Popayán hasta la capital del Valle del Cauca.

El trayecto avanzaba con normalidad hasta que, al llegar al sector conocido como El Túnel, en zona rural de Cajibío, un grupo numeroso de hombres armados bloqueó la vía. Los interceptaron usando dos vehículos y una motocicleta, obligando al conductor a detenerse. El testimonio del chofer, quien fue dejado en libertad, se convirtió en una pieza clave para reconstruir qué ocurrió en los minutos posteriores.

Junto a Miguel también fue retenido su mánager, mientras que el conductor quedó libre. Desde entonces, las autoridades han mantenido un seguimiento constante para establecer hacia dónde fueron llevados los dos jóvenes.

Aunque la familia ha mantenido total reserva, Giovanny Ayala sí emitió un pronunciamiento en el que pidió respeto y prudencia ante la situación. Agradeció el apoyo recibido y reiteró que para ellos estos días han sido especialmente difíciles.



MinDefensa reveló detalles sobre el secuestro de Miguel Ayala

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló abiertamente sobre el caso en La FM y confirmó que las autoridades trabajan activamente en la ubicación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja. Aunque no entregó datos específicos —por seguridad operativa— sí dejó claro que los esfuerzos se mantienen sin pausa.

Sánchez aseguró que ha mantenido comunicación directa con Giovanny Ayala. En su más reciente conversación, el propósito fue transmitirle respaldo institucional y dejarle claro que la Fuerza Pública está movilizada para encontrar a su hijo. Según el ministro, el cantante ha estado atento a cada actualización que le comparten y ha recibido acompañamiento permanente.

“He hablado personalmente con él, le he dicho que confíe en su Fuerza Pública”, comentó el ministro, destacando que cada pista es analizada y cada información recibida se verifica de inmediato. Reiteró que la seguridad del joven es el punto central de todo el operativo.

Sin revelar datos que puedan comprometer las labores en curso, Sánchez explicó que los equipos especializados siguen el rastro dejado en la vía Panamericana, donde ocurrió la interceptación. Además, señaló que esperan resultados concretos en los próximos días, aunque no dio plazos ni detalles adicionales.

“Estamos detrás de toda la investigación, no puedo dar información alguna porque afecta la seguridad, pero esperamos que regrese pronto a casa”, afirmó, dejando claro que la prioridad es proteger la vida de los dos jóvenes.