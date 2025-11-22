Aparece foto de joven secuestrado junto a Miguel Ayala y disidencias publican video

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, desapareció el martes 18 de noviembre mientras se movilizaba por una carretera del Cauca, y desde ese momento no se ha vuelto a saber nada de él ni de su mánager.

Los dos iban rumbo a Bogotá después de varias presentaciones en el sur del país, pero un grupo de hombres armados les bloqueó el camino y los bajó del vehículo en el que se transportaban. Ese fue el último rastro confirmado de ambos.

El joven artista de 23 años venía de Popayán, donde había ofrecido shows y encuentros musicales, siguiendo los pasos de su padre en la música popular. Con él viajaba Nicolás Pantoja, su team mánager, un muchacho cercano a su carrera y encargado de acompañarlo en giras, logística y eventos. Los dos se dirigían a Cali para tomar un vuelo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y regresar a Bogotá.



El conductor del carro en el que iban fue liberado más tarde, pero Miguel y Nicolás no corrieron con la misma suerte. Desde ese momento, sus familias han sostenido una intensa búsqueda, acompañada de publicaciones en redes que buscan mantener vivo el caso y evitar que el tiempo lo diluya.

Una de esas publicaciones se volvió clave: una fotografía de los dos, tomada poco antes del secuestro, donde aparecen juntos y tranquilos, sin imaginar lo que se venía. La imagen circula con el mensaje: “La esperanza no se apaga. Dos familias, dos vidas, un mismo clamor. Libertad ya. #LibertadParaMiguelYNicolás”. La intención es clara: recordar que detrás de esta desaparición hay dos hogares en silencio, esperando noticias que aún no llegan.

Foto de secuestrados, Nicolás y Miguel Ayala

Lo que dijeron las disidencias sobre Miguel Ayala

Cuando todo apuntaba a que el rapto había sido cometido por las disidencias de las Farc, la situación dio un giro inesperado. En la noche del viernes 21 de noviembre apareció un video en redes sociales donde un integrante del frente Jaime Martínez lee un comunicado que dejó más preguntas que respuestas.

Publicidad

En el mensaje, el vocero asegura que ese grupo no tiene en su poder a Miguel Ayala ni a su representante, Víctor Nicolás García Pantoja. Afirma que no están relacionados con la desaparición y rechaza por completo los señalamientos que los vinculan con el caso.

El integrante insiste en que, según ellos, se trata de una maniobra creada para afectar su imagen:

“Rechazamos los señalamientos que nos vinculan con el secuestro del joven artista. Esta es una estrategia mediática orquestada entre actores estatales y bandas para estigmatizar nuestra organización”, dice en la grabación.

Publicidad

Puedes leer: Detalles del secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala; dos carros y una moto

El video también menciona un punto clave: la zona de El Túnel, en la vía Panamericana, donde hay presencia militar constante. Según el comunicado, pese a esa vigilancia, allí siguen ocurriendo bloqueos, retenciones y robos de vehículos, señalando que grupos ajenos actúan abiertamente en el sector.

El mensaje termina con una frase contundente: “No permitiremos que utilicen nuestro nombre para encubrir su complicidad con esas bandas”. La grabación llegó directamente a periodistas del Cauca, ampliando el debate sobre quién está detrás de la desaparición.

Por ahora, la última información confirmada es la del día del secuestro: un grupo de hombres armados detuvo el vehículo y se llevó a Miguel y a Nicolás. Las familias insisten en que no bajarán la guardia y continúan pidiendo avances en la búsqueda.