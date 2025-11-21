La noticia del secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, sigue en vilo, esto mientras las autoridades avanzan en la investigación para encontrar su paradero. Ante esto, se conoció el último video conocido del joven artista de 23 años antes de ser raptado, en donde se puede ver en una grabación lo feliz y entregado a su público en el departamento del Cauca, durante un concierto.

Durante el video que fue compartido por Noticias Caracol muestra la última presentación de Miguel Ayala en la región del Cauca, precisamente en el municipio de El Tambo. Situación que ocurrió el domingo 16 de noviembre, apenas dos días antes de que su camino fuera obstruido por hombres armados.

A lo largo de la pieza compartida por el medio de comunicación en mención, muestra al joven cantante rodeado por decenas de fanáticos; esto mientras los espectadores se acercaban a pedirle fotos mientras él entonaba una de las canciones populares más conocidas de su repertorio: “A chillar a otra parte”.

En la pieza muestra como fue la salida al escenario y el ambiente festivo que compartió con los asistentes, ofreciendo una de las últimas pistas que se conocen de él antes del rapto días después.

Aparece video del hijo de Giovanny Ayala justo antes de ser secuestrado Foto: pantallazo tomado de Caracol Televisión

¿Cómo fue el secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

En la mañana de este miércoles 19 de noviembre se dio a conocer el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y también del manager Nicolás Pantoja, esto cuando los dos se estaban dirigiendo al eje vial entre Popayán y Cali a la altura del sector El Túnel, en jurisdicción de Cajibío.

Según el reporte preliminar de las autoridades, las víctimas se movilizaban en una camioneta desde Popayán con destino al aeropuerto de Palmira. Sin embargo, el vehículo fue bruscamente interrumpido por dos automóviles y una motocicleta. Los delincuentes se bajaron para impedir la ruta del vehículo de plataforma de transporte en el que se movilizaban. El conductor del vehículo fue dejado en libertad y su testimonio es considerado clave para la investigación y dar con el paradero del joven artista.

Ante esta situación Giovanny Ayala apareció con un mensaje pidiendo respeto y prudencia sobre la información sobre su hijo, afirmando que su familia está atravesando una situación "extremadamente difícil" y solicitó consideración por el dolor y la incertidumbre que están viviendo.

Recordemos que Miguel es uno de los seis hijos del reconocido cantante de música popular colombiana, Giovanny Ayala, hermano de Valentina, Natalia, Sebastián, ‘Junio’ y Luis Ángel. Este se dio a conocer en la industria del entretenimiento en el año 2023 al llegar como aspirante a participante del reality musical, 'Yo me llamo’.

