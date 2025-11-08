Video: Johanna Fadul viaja a Israel y genera controversia por sus comentarios sobre Gaza

La actriz y creadora de contenido Johanna Fadul generó un intenso debate tras viajar a Israel invitada por la embajada del país y publicar una serie de declaraciones interpretadas como apoyo al gobierno israelí en el conflicto con Palestina.

Durante su visita, se desplazó al kibutz Reim, ubicado en la frontera con la Franja de Gaza, uno de los más afectados por ataques del grupo Hamás. Allí, en un video compartido en sus redes sociales, afirmó que los israelíes fueron víctimas de agresión: “Para los que dicen que Israel es un país que acabó con la gente, pues aquí está la realidad. A ellos los atacaron”, dijo.

¿Qué dijo Johanna Fadul en sus redes sociales?

La publicación de Fadul desató una lluvia de críticas en redes sociales. Usuarios le reclamaron falta de empatía hacia los civiles palestinos y le sugirieron que su viaje podría estar vinculado a campañas de imagen o propaganda a favor de Israel.



En medio de la polémica, la actriz también comentó que una campaña publicitaria de la que participaba fue cancelada a raíz de la reacción pública: “Cuando entendamos la raíz de lo que pasa entre Israel y Palestina, yo aquí no vengo a defender a ningún país… pero es que esto no es gratis, lo que está pasando”, manifestó.

El viaje de Fadul formó parte de una visita organizada por la embajada de Israel a varias celebridades e influenciadores, quienes fueron invitados a conocer de cerca la situación en la frontera con Gaza.

Este detalle provocó que muchos internautas cuestionaran la imparcialidad del contenido publicado por la actriz y sus colegas. Según reportes, la visita combinó elementos turísticos, mediáticos y diplomáticos.

¿Qué otros famosos estuvieron en el viaje junto a Johanna Fadul?

Según se puede ver en las fotografías, algunos de los famosos que hicieron parte del recorrido fueron:

Kika Nieto,

María Clara Rodríguez

Juan Food Time

Te amo hijo TV

Nicolás de Zubiría

Daniela Vidal

Mauricio Mejía

Daniel Maldonado

Tatán Fue

La frase “entre ellos se matarán, ganará el que tenga que ganar” que pronunció generó particular indignación al considerarse que trivializaba el sufrimiento de miles de civiles.Para Fadul, la invitación representaba una oportunidad de conocer “la realidad” desde un ángulo distinto.

