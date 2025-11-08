Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Video: Johanna Fadul viaja a Israel y genera controversia por sus comentarios sobre Gaza

Video: Johanna Fadul viaja a Israel y genera controversia por sus comentarios sobre Gaza

La actriz Johanna Fadul viajó recientemente a Israel y una de sus declaraciones encendió las redes; lo que dijo frente al conflicto en Gaza dejó a muchos con la boca abierta.

Johanna Fadul genera controversia por su frase sobre Gaza
Johanna Fadul, actriz colombiana
Foto: Instagram de Johanna Fadul
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

La actriz y creadora de contenido Johanna Fadul generó un intenso debate tras viajar a Israel invitada por la embajada del país y publicar una serie de declaraciones interpretadas como apoyo al gobierno israelí en el conflicto con Palestina.

Durante su visita, se desplazó al kibutz Reim, ubicado en la frontera con la Franja de Gaza, uno de los más afectados por ataques del grupo Hamás. Allí, en un video compartido en sus redes sociales, afirmó que los israelíes fueron víctimas de agresión: “Para los que dicen que Israel es un país que acabó con la gente, pues aquí está la realidad. A ellos los atacaron”, dijo.

¿Qué dijo Johanna Fadul en sus redes sociales?

La publicación de Fadul desató una lluvia de críticas en redes sociales. Usuarios le reclamaron falta de empatía hacia los civiles palestinos y le sugirieron que su viaje podría estar vinculado a campañas de imagen o propaganda a favor de Israel.

¿Qué otros famosos estuvieron en el viaje junto a Johanna Fadul?

Publicidad

Según se puede ver en las fotografías, algunos de los famosos que hicieron parte del recorrido fueron:

  • Kika Nieto,
  • María Clara Rodríguez
  • Juan Food Time
  • Te amo hijo TV
  • Nicolás de Zubiría
  • Daniela Vidal
  • Mauricio Mejía
  • Daniel Maldonado
  • Tatán Fue

La frase “entre ellos se matarán, ganará el que tenga que ganar” que pronunció generó particular indignación al considerarse que trivializaba el sufrimiento de miles de civiles.Para Fadul, la invitación representaba una oportunidad de conocer “la realidad” desde un ángulo distinto.

